O candidato que deverá finalmente unir a esquerda em Belo Horizonte

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A tão discutida união entre as principais forças de esquerda na eleição para a prefeitura de Belo Horizonte não se concretizou no primeiro turno, mas poderá finalmente acontecer. Na ausência de um representante desse campo político no segundo turno, os candidatos derrotados Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) deverão finalmente caminhar juntos, uma vez que ambos deverão declarar apoio ao candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), que enfrentará o deputado bolsonarista Bruno Engler (PL).

Interlocutores de Correia e Salabert passaram a pré-campanha e o início da campanha deste ano em intensas conversas que visavam ao lançamento de candidatura de um único nome para representar o campo e tentar fazer frente a adversários fortes do centro e da direita que se apresentaram para a disputa. Uma das reuniões, em Brasília, teve a presença, além de Correia e Salabert, dos presidentes dos partidos dos dois candidatos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT), e foi chancelada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nem assim a aliança foi consolidada. Nem o petista nem a pedetista abriram mão da cabeça de chapa. Resultado: Salabert ficou em quinto, com 7,68% dos votos, e Correia ficou em sexto, com 4,37%. Eles ficaram atrás de Gabriel Azevedo (MDB) e Mauro Tramonte (Republicanos), além de Engler e Noman, que disputarão o segundo turno.

Apoios

Ao seguir para o segundo turno contra Bruno Engler, Fuad Noman recebeu apoio de Lula. A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), que havia abdicado da candidatura própria para aderir à chapa de Correia como vice, também declarou apoio ao candidato à reeleição.

Continua após a publicidade

Em seguida, Rogério Correia divulgou um vídeo no qual diz que a posição do partido é compor uma “frente democrática”. “Nossa cidade não pode ceder ao retrocesso do outro candidato que representa a extrema direita”, afirmou.

Já Duda Salabert fez apenas um aceno em direção ao prefeito, por exclusão. “Para o segundo turno nossa missão é vencer a ultradireita e seguir lutando pela cidade que sonhamos”, afirmou. A posição oficial da deputada no segundo turno das eleições na capital mineira será divulgada até o próximo final de semana, segundo sua assessoria.