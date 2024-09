‘Não é aceitável relativizar episódios de violência’, diz Anielle Franco

Em nota divulada logo após a exoneração do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, por acusações de assédio sexual, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que “não é aceitável relativizar episódios de violência”.

No texto, Anielle agradece o apoio que recebeu, reconhece a agilidade com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratou do assunto e pede privacidade.

“Hoje venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, irmã, além de ministra de Estado de Igualdade Racial”, afirma Anielle. “Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio que recebi”, diz a ministra no texto.

A exoneração de Silvio Almeida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira, 5, logo após reunião do agora ex-ministro com Lula e, posteriormente, do presidente com Anielle.

Continua após a publicidade

“Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa. E posso afirmar até aqui que o enfrentamento a toda e qualquer prática de violência é um compromisso deste governo”, afirma.