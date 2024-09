Planalto confirma demissão de Silvio Almeida

A Presidência da República anunciou na noite deste sexta-feira, 6, a demissão do ministro Silvio Almeida do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. O auxiliar de Lula deixa o governo após ser alvo de uma série de acusações de assédio sexual envolvendo servidoras e até a ministra Anielle Franco, colega dele no primeiro escalão.

“Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira (6), o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania”, diz o comunicado do Planalto.

“O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual”, segue a nota.

A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos.

“O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada”, registra o Planalto.