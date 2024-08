Musk chama Lula e Moraes de ‘ditadores’ após bloqueio a contas da Starlink

O bilionário sul-africano Elon Musk republicou uma postagem que chama o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ditadores que estão acabando com a liberdade de expressão. A postagem foi feita logo após a decisão de Moraes de suspender as contas da Starlink, empresa de internet por satélite de Musk, no Brasil.

“O Brasil agora é uma ditadura. É dirigido por dois homens, o presidente @LulaOficial e o ministro do Supremo Tribunal Federal @Alexandre de Moraes. Estão hoje acabando com a liberdade de expressão e com os mercados livres. O Brasil não é mais seguro para investimentos estrangeiros e sua moeda deveria refletir isso”, diz o texto, em inglês, publicado pelo jornalista e militante de direita Michel Shellenberger, amigo de Musk, na plataforma X (ex-Twitter), que também pertence ao bilionário. “Correto”, referendou Musk em seu perfil.

Nesta quinta-feira, 29, Moraes determinou o bloqueio de todos os ativos da Starlink como forma de garantir o pagamento das multas aplicadas pela Justiça brasileira contra o X por reiterados descumprimentos de decisões judiciais. O bloqueio foi decidido após Musk retirar o escritório do X no Brasil, no dia 17.

A rede social não havia cumprido decisões de suspender perfis de sete pessoas, entre elas o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que, na avaliação do Supremo, afrontam o estado democrático de direito.

Nesta quarta-feira, 28, Moraes determinou que o X informasse, em 24 horas, o seu representante legal no país. A decisão de suspensão das contas da Starlink foi tomada após o fim deste prazo.