Moro participará de ‘defesa do legado’ da Lava Jato em evento do MBL

O senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), participará de um painel no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre (MBL) para defender a Lava Jato. A iniciativa foi divulgada em meio ao avanço de decisões que desidratam a operação.

Segundo o MBL, Moro fará um “desagravo público em defesa do legado histórico da Lava Jato”. O evento está marcado para o dia 4 de novembro, no Komplexo Tempo, na zona leste de São Paulo. O movimento afirma que a inspiração do painel vem da constatação de que o retorno de Lula ao Planalto acompanhou o aumento de uma suposta perseguição contra procuradores e juízes ligados à operação. “Além disso, o desmonte da operação conduziu a um claro retrocesso no combate à corrupção no país. Por essa razão, o MBL convidou Moro para debater o assunto”, diz.

Na semana passada, em mais uma decisão contra a Lava Jato, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht por irregularidades. O magistrado afirmou ainda que a prisão de Lula foi “um dos maiores erros judiciários da história do país” e determinou uma investigação contra os procuradores. Na última sexta-feira, um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concluiu que houve uma “gestão caótica” nos acordos de delação da operação.

Nas redes sociais, Moro afirmou que o documento não tem base em fatos. Ele também comentou a decisão de Toffoli e afirmou que vai lutar, no Senado, pelo “direito à verdade”.

