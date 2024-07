Mobilidade: vem aí o táxi-barco no Rio Pinheiros em São Paulo

Uma das maiores obras ambientais realizadas na área urbana do país nos últimos anos, a revitalização do Rio Pinheiros em São Paulo foi mérito da gestão João Doria no Palácio dos Bandeirantes. Com o avanço do processo da limpeza do local, algumas ações inimagináveis até algum tempo atrás começam a se tornar realidade. Uma delas é a utilização do lugar para transporte urbano, sendo que o primeiro teste a respeito disso será patrocinado pela Uber. Com previsão de início na próxima sexta, 26, uma barca fará por ali o deslocamento gratuito de passageiros.

O táxi-barco deve se tornar um novo marco no processo de recuperação que consumiu mais de 1 bilhão de reais em investimentos. Um dos principais feitos ao longo do trabalhou foi a ligação de mais de 650 000 imóveis ao sistema de esgotamento sanitário da Sabesp, passo fundamental para possibilitar a melhora na qualidade de água.

Outras obras estão ajudando a transformar o espaço numa das maiores área de lazer de São Paulo. Em abril, uma ciclopassarela fez a ligação entre a Ciclovia do Rio Pinheiros ao Parque Villa-Lobos. Até 2027, segundo as previsões, estará completa a transformação da antiga Usina da Traição num complexo de gastronomia.