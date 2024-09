Ministros de Lula tiram férias para apoiar candidaturas de aliados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou três ministros para tirarem férias para se dedicarem integralmente ao reforço a candidaturas de aliados em seus respectivos estados. Luiz Marinho, Camilo Santana e André Fufuca ficarão afastados dos ministérios do Trabalho, Educação e Esporte, respectivamente, até a véspera da eleição, 4 de outubro.

Marinho já está de férias desde segunda-feira passada, 16. Santana e Fufuca iniciarão o período de descanso a partir da próxima segunda-feira, 23. As autorizações para os afastamentos dos três já foram oficializadas em publicação no Diário Oficial da União (DOU).

O ministro do Trabalho visita nesta quinta-feira, 19, o município de Araraquara, administrada pelo prefeito Edinho Silva, amigo pessoal de Lula que é cotado para assumir a presidência nacional do PT ou a Secretaria de Comunicação a partir do ano que vem.

Edinho tenta eleger sua sucessora, a ex-secretária de saúde, Eliana Honain, que lidera a disputa, segundo levantamentos recentes. Pesquisa Real Time Big Data divulgada no dia 6 aponta a petista com 40% das intenções de votos, seguida de Dr. Lapenha,com 31%. Os demais adversários não chegam a dois dígitos na pesquisa.

Continua após a publicidade

Além de Araraquara, Marinho também deve visitar Matão, município vizinho. Para interlocutores de Edinho, o objetivo é manter ou conquistar municípios na região para impedir o crescimento do bolsonarismo no interior do estado. Na véspera, Marinho esteve em São Carlos e Catanduva.

Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, o ministro tem como principal foco eleger prefeitos no Grande ABC, região onde o PT nasceu, e onde o partido já teve hegemonia, mas neste ano enfrenta dificuldade em liderar pesquisas nas principais cidades. O principal foco é a eleição do candidato petista Luiz Fernando Teixeira à prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade em que Marinho já foi prefeito por dois mandatos e que tem o peso simbólico de ser o berço político de Lula.

Irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, Luiz Fernando está em situação de empate técnico com outros dois candidatos na disputa pela segunda colocação. Segundo pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas em 6 de setembro, a disputa em São Bernardo é liderada por Alex Manente (Cidadania), com 27,9% das intenções de voto, seguido de Marcelo Lima (Podemos), com 22,6%, Flávia Morando (União Brasil), com 18%, e Luiz Fernando (PT), com 17,3%.

Continua após a publicidade

No Ceará, o ex-governador do estado Camilo Santana vai reforçar a campanha de Evandro Leitão à prefeitura de Fortaleza. A disputa na capital cearense está acirrada, com os candidatos empatados ou com pouca diferença entre eles dentro da margem de erro das pesquisas.

A mais recente, feita pelo instituto Real Time Big Data nesta quarta-feira, 18, aponta uma diferença de oito pontos percentuais entre o primeiro e o quarto colocados. Segundo o levantamento, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) têm 23%, Capitão Wagner (União), marca 20% e o atual prefeito, candidato à reeleição, José Sarto (PDT), com 15%.

Antes mesmo de tirar férias, Camilo Santana já gravou vídeos de apoio a Leitão e participou de caminhadas, carreatas e outros atos do candidato petista durante os finais de semana. Em suas redes sociais, o ministro alterna publicações oficiais com manifestações de apoio a Leitão e outros candidatos no estado, como em Juazeiro do Norte.

Continua após a publicidade

Titular do Esporte, André Fufuca também tem se dedicado a participar de atos de campanha de seus aliados no Maranhão durante os finais de semana. O ministro, que é filiado ao PP, já esteve em agendas em Santa Inês, de apoio ao prefeito e candidato à reeleição, Felipe dos Pneus (PP), em Itinga, para apoiar a candidatura de paula Firmiano (PP) e São Francisco de Brejão, em apoio à prefeita Edinalva Brandão (PP), que tenta a reeleição. O ministro também esteve em Carutapera, São Domingos do Maranhão.