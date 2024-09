Mauá: a difícil batalha do PT para manter o comando de cidade do ABC

Às vésperas das eleições municipais, a cidade de Mauá, no Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, vive uma disputa acirrada pelo controle da prefeitura. Ao lado de Diadema, o município é um dos dois controlados pelo PT entre os sete que compõem a área, que já foi palco de uma ampla hegemonia política do partido em meados dos anos 2000 — leia matéria aqui.

Segundo levantamento publicado nesta sexta-feira, 20, pelo instituto Paraná Pesquisas, o ex-prefeito Átila Jacomussi (União Brasil) aparece numericamente à frente na corrida com 38,3% das intenções de voto, seguido de perto pelo atual prefeito Marcelo Oliveira (PT), com 37,6%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de empate técnico na primeira posição da disputa.

Na sequência, aparecem o vereador Sargento Simões (PL) e o empresário Zé Lourencini (PSDB), ambos com 4,7% do eleitorado, e a ativista Amanda Bispo (UP), com 3,9%. Também neste caso, os três nomes estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Votos brancos e nulos totalizam 6,6%, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Crise no reduto petista do ABC

Recuperar o controle da região do ABC Paulista, berço histórico do Partido dos Trabalhadores com fortes raízes do movimento sindical, tornou-se uma prioridade para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou diversos aliados nos municípios para fortalecer as campanhas contra avanços da direita e do centro.

Apesar da ampla popularidade da gestão de Marcelo Oliveira, que conta com a aprovação de 59,9% do eleitorado mauaense, o prefeito encontra dificuldades para subir nas pesquisas eleitorais. Em relação ao levantamento anterior do Paraná Pesquisas, publicado em julho, o mandatário cresceu apenas 0,7 ponto percentual em apoio, enquanto Jacomussi avançou sete pontos no mesmo intervalo e inverteu a posição na disputa, mas o quadro de empate técnico persiste.

Em Diadema, a outra cidade do ABC chefiada pelos petistas, o prefeito José de Filippi Júnior também encara obstáculos para fortalecer a campanha à reeleição junto ao eleitorado. De acordo com a mais recente pesquisa do Paraná, divulgada em 5 de setembro, o mandatário do PT tem 39,3% das intenções de voto, tecnicamente empatado na liderança com Taka Yamauchi (MDB), com 40,1%.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Mauá entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-05280/2024.