Marcelo Lima e Alex Manente empatam em São Bernardo do Campo

A corrida para o segundo turno das eleições municipais em São Bernardo do Campo, maior cidade da região do ABC Paulista, começa em cenário de indecisão para o eleitorado. O ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) lidera numericamente a disputa com 46,1% das intenções de voto, contra 41,1% do deputado federal Alex Manente (Cidadania), segundo levantamento publicado nesta sexta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Considerando a margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp) da pesquisa, a situação no quarto município mais populoso de São Paulo é de empate técnico entre os dois candidatos. Votos brancos e nulos representam 8,6% do eleitorado, e outros 4,2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

PT fica de fora no berço político de Lula

No primeiro turno, Marcelo Lima, que foi vice-prefeito na atual gestão de Orlando Morando (PSDB), conquistou 28,6% dos votos válidos. Alex Manente, líder da bancada do Cidadania na Câmara dos Deputados, recebeu 26,5%, o que equivale a menos de 9 mil eleitores de diferença em São Bernardo do Campo.

O candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Fernando Teixeira (PT) — irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira –, levou 23,1% das urnas e não avançou à segunda rodada. Há mais de dez anos, o PT não emplaca um candidato no segundo turno na cidade, berço do partido e da carreira política de Lula enquanto líder sindicalista dos metalúrgicos — a última vez que um petista venceu na cidade foi em 2012 com a eleição de Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho e Emprego.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em São Bernardo do Campo entre os dias 7 e 10 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-03979/2024.