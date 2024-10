Manaus: irregularidade em obra pode gerar processo contra o prefeito

Equipes da Prefeitura de Manaus foram flagradas prestando serviços para um estabelecimento pertencente à família do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil). As imagens e documentos referentes à ordem de serviço foram obtidos por VEJA e são referentes aos anos de 2022 e 2023.

Além de deputado estadual, Roberto Cidade é candidato à prefeitura da capital amazonense e disputa a cadeira do Executivo municipal com o atual prefeito, David Almeida (Avante). Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, David lidera a disputa, com 29,2% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), com 22,1% e Amom Mandel (Cidadania), com 19,8%, e Roberto Cidade, com 14,5%.

Hoje adversários, Davi e Cidade eram aliados políticos até 2023, ano em que começou a ser construída a empresa de revenda de veículos usados Metrópole Motors, de familiares de Cidade, onde foram constatadas as irregularidades.

Localizado no bairro de Flores, o estabelecimento foi registrado em outubro de 2023, tendo como sócios Roberto Maia Cidade e Antonio Victor Diego Arruda Cidade — pai e sobrinho do deputado estadual, respectivamente.

Nas imagens, é possível observar caminhões e maquinário com o logo da prefeitura de Manaus dentro do terreno, fazendo a asfaltagem do local. A empresa responsável é a Compasso Construções Terraplanagem e Pavimentação LTDA., que presta serviços como usina de asfalto em construção de edifícios e rodovias.

A Compasso possui ainda outros contratos, tanto com a Prefeitura de Manaus como com o Governo do Amazonas. Também é possível identificar o uniforme do funcionalismo público de Manaus, o que demonstra que os trabalhadores estavam realizando o serviço em uma propriedade privada como servidores.

A apropriação ou o desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros são considerados crimes de peculato e de prevaricação, conforme a Lei 2.848/40. O ato também pode incorrer em improbidade administrativa, o que pode, entre outras sanções, resultar na perda da função ou cargo público.

Procurada pela reportagem de VEJA, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, diz que não atua em área particular e que as empresas terceirizadas prestam serviço para outros contratantes. “Em relação às empresas que prestam serviços à Prefeitura, as mesmas são acionadas pela pasta para a execução de serviços contratados, especificamente para o município, não possuindo contrato de exclusividade com a prefeitura”, diz a gestão David Almeida, que afirma ainda que a prefeitura não tem “gerência das atividades” das empresas fora do âmbito de contrato com a prefeitura.

A assessoria de Roberto Cidade não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Ligação com governo Wilson Lima

De acordo com registro na Receita Federal, a Metrópole Motors é uma filial da Navegação Cidade LTDA., que tem contratos junto ao governo do Amazonas desde 2011.

Segundo matéria do jornal Folha de S.Paulo da última terça-feira, 1º, a Navegação Cidade recebeu 61,2 milhões de reais das secretarias de Educação, Segurança Pública, Defesa Civil e Casa Militar. Em 2020, um ano antes de Cidade ser eleito o presidente da Aleam, aponta a reportagem, a Navegação recebeu 8,1 milhões de reais e, desde então, o volume de contratações cresceu.

Roberto Cidade é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas desde 2021 e, neste ano, tem o apoio do governador Wilson Lima (União Brasil) na disputa à Prefeitura.

Sobre os contratos da Navegação Cidade, Roberto Cidade disse à Folha que deixou a administração das empresas da família em 2018″, ao assumir o cargo de vereador em Manaus, e que mantém-se afastado de qualquer atividade empresarial. Ele também afirmou que a Navegação atua há 33 anos no mercado de transporte e presta serviços a órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

O governo Wilson Lima, por sua vez, alegou que a empresa participa de concorrências e presta serviço ao estado desde 2011.