Lula usa festa popular para impulsionar pré-candidato em Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o caráter popular dos festejos pela passagem do 2 de Julho, data mais importante do calendário cívico baiano, para alavancar o pré-candidato à prefeitura de Salvador apoiado pelo PT, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB). O emedebista está a cerca de 20 pontos percentuais de distância do líder das pesquisas de intenção de votos na cidade, o prefeito e pré-candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil).

Lula participou, nesta terça-feira, da comemoração pela passagem da data que lembra a batalha derradeira do povo baiano pela expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil, em 1823, consolidando na prática a Independência do Brasil declarada sete meses antes por dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. O caráter eminentemente popular da festa, com desfiles a pé pelas apertadas ruas do centro da cidade, é considerado o primeiro teste de popularidade dos políticos em ano eleitoral.

Em sua terceira participação, Lula desfilou em carro aberto ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da primeira-dama, Janja da Silva. Além deles havia apenas Geraldo Júnior e a cientista social Fabya Reis (PT), pré-candidata a vice, numa estratégia para “colar” a imagem dos dois à do presidente, que costuma ter votações expressivas na capital baiana.

O nome de Geraldo Júnior foi definido numa articulação interna, que teve a participação da cúpula dos partidos que compõem a base de Jerônimo (PSD, PSB, Avante e MDB, além da federação formada por PT, PCdoB e PV. Seu nome, no entanto, não tem apoio unânime dentro das legendas. O emedebista é alvo de críticas veladas por não ser considerado um representante da esquerda na cidade.

Lula, porém, vem reforçando o nome de Geraldo Júnior. Em entrevista a uma rádio local momentos antes do desfile, Lula afirmou ser ele a aposta do grupo para tentar desbancar Bruno Reis. “E apóio porque Geraldo Júnior é o candidato do nosso grupo político, da nossa federação, além de ser o vice-governador do nosso querido Jerônimo. Eu apóio porque o PT governa a Bahia há quase 20 anos e nunca governou a cidade”, disse.

Continua após a publicidade

Embora não seja do PT, Geraldo Júnior foi apresentado por Lula como uma “nova experiência administrativa” para a cidade. “Fico torcendo que Geraldo tenha sorte, que o pessoal trabalhe bastante, e se ele for eleito penso que Salvador vai ter uma nova experiencia administrativa, sobretudo contando com a participação efetiva do governador do Estado e do presidente da República”, afirmou.

Prefeito exalta participação de Lula

A participação de Lula na data cívica foi exaltada por Bruno Reis. O prefeito, entretanto, não participou de cerimônia de entrega de obras na cidade, em que estava o presidente, realizada na véspera.

“Eu tenho participado dessa festa cívica e sei que ele será recebido por todo o carinho pelo povo soteropolitano. Eu já disse que todas as lideranças nacionais, estaduais, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância, o seu peso, reconheço todos, a força de todos, por essa escolha do povo de Salvador, o povo que vai definir de forma independente, que vai escolher quem é o melhor para governar a sua cidade, que vai escolher com todo o respeito a todos os líderes, mas a sua escolha independente do cidadão, e eu não tenho dúvida que a cidade que é mais, merece muito mais e vai ter muito mais”, disse.

Sobre sua ausência na cerimônia com Lula, Bruno Reis disse que estava cumprindo agenda intensa de entrega de obras na segunda-feira.