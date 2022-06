‘Lula quer liberar as drogas’: o novo ataque bolsonarista ao PT

Depois de circular insistentemente pelas suas redes sociais um vídeo no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que jovens roubam celulares para “vender, para ganhar um “dinheirinho”, em evento no qual ele falava sobre como a desigualdade social estimula a criminalidade, o bolsonarismo agora lançou mão de outra peça na qual tenta vender a ideia de que o petista vai “liberar as drogas”.

“O Lula quer liberar as drogas e os ‘meninos’ que forem presos por estarem com um baseado. É isso que você quer para o futuro do Brasil?”, postou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), uma das principais militantes bolsonaristas nas redes sociais.

Ela publica um vídeo editado no qual o ex-presidente diz: “Como é que a gente vai tratar essa questão das drogas no país? Vai continuar tratando como um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos negros e meninas, ou seja da periferia, porque é encontrado com um baseado e é preso e fica dois anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança?”, afirma.

O Lula quer liberar as drogas e os "meninos" que forem presos por estarem um baseado. É isso que você quer para o futuro do Brasil? pic.twitter.com/8vjSLCFmVK — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 28, 2022

As diretrizes gerais do programa da chapa Lula-Geraldo Alckmin para o governo não fala em “liberar as drogas”, como sugere Zambelli. O documento diz que o “país precisa de uma nova política sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário”. “O atual modelo bélico de combate ao tráfico será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas, baseadas em conhecimento e informação, com o fortalecimento da investigação e da inteligência”, propõe;.

No seu post, ao usar a palavra “meninos”, Zambelli também faz referência a uma frase recente de Lula durante um evento com apoiadores no qual ele diz que atuou para liberar os sequestradores do empresário Abilio Diniz em 1989 — ele usa a expressão “meninos” para se referir ao grupo, a maioria integrantes de grupos de esquerda da América Latina.