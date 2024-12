Lula ligou e perguntou sobre pauta do governo no Congresso, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta quinta-feira, 12, e disse que o petista passa bem após os procedimentos de saúde realizados nos últimos dias.

“Recebi há pouco uma ligação dele, sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso”, publicou o ministro no X (antigo Twitter).

Como mostrou reportagem de VEJA, enquanto Lula está internado em São Paulo, a equipe do governo tem se esforçado para tentar aprovar o pacote de corte de gastos, sob resistência do Legislativo.

Na última terça-feira, 10, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), declarou que o Planalto não tem votos suficientes para conseguir passar o conjunto de medidas no Congresso. O anúncio se deu na esteira da insatisfação de parlamentares com as novas regras para destinação de emendas parlamentares. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu os repasses, reconhecendo haver pouca transparência na destinação e na aplicação dos recursos e, na última semana, liberou o pagamento das emendas, mas com regras mais restritas, o que desagradou a classe política. Na terça, o governo publicou uma portaria para viabilizar o pagamento dos recursos até o final do ano.

O tema foi discutido, inclusive, no último encontro que Lula teve com líderes antes de ser internado. Na noite de segunda-feira, 9, o presidente estava reunido com uma série de parlamentares — entre eles Lira e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado –, quando começou a sentir-se mal e acabou tendo de passar por uma cirurgia às pressas.

Cirurgia

Submetido a um procedimento na manhã desta quinta-feira, 12, Lula voltou ao seu quarto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em uma rápida conversa com jornalistas, o médico Roberto Kalil Filho disse que o atendimento iniciou às 7h15 e “foi um sucesso”. Depois, em coletiva de imprensa, a equipe médica de Lula detalhou o estado de saúde do presidente, os próximos passos no processo de recuperação e afirmou que “é muito pequena a chance de ele voltar a sangrar”.

A intervenção da manhã desta quinta-feira é um procedimento complementar à cirurgia de terça-feira, 10, para impedir novos sangramentos na região do cérebro. Os médicos instalaram uma partícula, que compararam a uma gelatina, com menos de 1 milímetro de diâmetro, para entupir os vasos sanguíneos que nutrem de sangue a região em que houve a hemorragia. Desde a cirurgia de terça, Lula não teve mais sangramentos — o segundo procedimento foi feito de forma preventiva. O risco de um novo sangramento é muito baixo.

Segundo Kalil, a alta hospitalar deverá ser no começo da próxima semana. Ele não detalhou a data exata, mas disse que “um dia a mais, ou um dia a menos depende da evolução, que tem sido muito boa”. O presidente já estará autorizado a voltar a Brasília assim que deixar o hospital e poderá despachar, mas com a orientação de um certo repouso por algumas semanas.

