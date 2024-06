Lançado pelo PSDB, Datena terá pouco tempo para confirmar estreia na urna

A pré-candidatura do apresentador de TV José Luiz Datena a prefeito de São Paulo será lançada oficialmente pelo PSDB na próxima quinta-feira, 13, em evento na capital paulista que deverá contar com o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, e outros caciques tucanos, como o deputado federal Aécio Neves.

A entrada de Datena na disputa pode ter o efeito de embolar um pouco o cenário em São Paulo neste período pré-eleitoral. Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 28 de maio, Datena teria 12,1% das intenções de voto e ficaria numericamente em terceiro lugar, empatado tecnicamente com Tabata Amaral PSB), que teria 9,1% — a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesse cenário, os líderes ainda seriam o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 28,1%, e o deputado Gulherme Boulos (PSOL), com 24,2%, ambos empatados tecnicamente. Num terceiro bloco, viriam Pablo Marcal (PRTB), com 5,1%; Kim Kataguiri (União), com 3,4%; e Marina Helena (Novo), com 3,2%).

Datena nunca saiu candidato

A grande questão é que, mesmo com o lançamento da pré-candidatura de Datena agendado, há muita desconfiança sobre se ele fará ou não a sua estreia eleitoral – ele já aventou várias outras vezes a possibilidade (inclusive para a Presidência da República) e nunca a levou adiante.

A data-limite para a definição será o dia 30 de junho, prazo final para apresentadores de programas de TV se desincompatibilizem de seus programas. Datena comanda o jornalístico Brasil Urgente, na Band, um dos principais programas da grade da emissora.

“Espetacular”

Quando o nome de Datena foi colocado pela primeira vez nas sondagens do instituto Paraná Pesquisas, no início de maio, ele aparecia um pouco melhor, com 15.3% das intenções de voto, número que o apresentador considerou “espetacular”.

Na época, ele se disse disposto a aceitar a candidatura. “Fiquei muito surpreso e agradecido ao povo de São Paulo. A minha intenção era esperar o Senado na eleição de 2026, mas o partido decide o que quer fazer e eu me empenharei ao máximo por isso”, afirmou.