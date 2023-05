Justiça do Paraná vai ouvir depoimento de Tacla Duran

O advogado Rodrigo Tacla Duran, ex-colaborador da Odebrecht, será ouvido nesta terça-feira, 9, pela Justiça Federal do Paraná, em processo relacionado ao suposto pagamento de propinas por parte da empreiteira brasileira a dirigentes políticos do Equador.

O depoimento será feito ao juiz Eduardo Appio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pelos processos da Operação Lava-Jato. A audiência será virtual, porque Tacla Duran está na Espanha, onde mora – ele tem cidadania espanhola.

O ex-advogado da Odebrecht tornou-se conhecido depois de fazer – e reafirmar mais de uma vez – que teria pago propina para não ser preso pela força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, que era coordenada pelo hoje deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Ele diz que o pagamento foi feito a um advogado ligado a Rosangela Wolff Moro, esposa do ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) e hoje deputada federal pelo União-SP.

Tacla Duran era esperado no Brasil em meados de abril depois que Appio revogou uma ordem de prisão contra o advogado, expedida por Moro em 2017. A ordem de prisão, no entanto, foi restabelecida pelo desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) – o magistrado depois se declarou suspeito para participar de outras decisões no caso porque é pai de João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio de Rosangela Moro em um escritório de advocacia, além de ter um relacionamento com Julia Wolff, filha mais velha de Rosangela e Moro.