Justiça autoriza o Corinthians a ficar 60 dias sem pagar suas dívidas

A 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu uma liminar para o Sport Club Corinthians Paulista nesta segunda-feira, 2, que suspende a cobrança de 379,2 milhões de reais e evita o bloqueio de bens do clube pelos próximos dois meses. No período, o clube precisa apresentar um plano para o pagamento dos débitos.

“Em até 60 dias deverá ser apresentado um plano de pagamentos, contemplando todos os credores”, diz o clube. “O Corinthians reafirma o seu compromisso com o pagamento de todos os credores, bem como com a sua reorganização jurídico/financeira/administrativa, inclusive reorganizando o seu orçamento e o controle de gastos”, segue a nota.

A decisão assinada pelo juiz Alder Batista Oliveira Nobre afirma que a medida se faz necessária diante da impossibilidade do clube arcar com suas dívidas, o que poderia ser um risco para os credores de não receberem o valor devido. O documento também afirma que, caso os prazos estipulados não sejam cumpridos, a determinação será revertida.

“Por outro lado, a suspensão das execuções e medidas constritivas é medida reversível, uma vez que, caso o requerente não apresente o plano de pagamento no prazo legal ou deixe de cumprir as obrigações assumidas, as execuções poderão ser retomadas e novas medidas constritivas poderão ser determinadas”, diz a decisão.

A Justiça nomeou o escritório Laspro Consultores para fiscalizar e analisar a documentação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos três exercícios do clube, além de organizar a publicação de editais para o pagamento das dívidas, informar os credores e prestar esclarecimentos sobre o andamento do processo.

Na quinta-feira, 28, os advogados Elias Mubarak Junior e Júlio Mandel, que representam o Corinthians, entraram com o pedido de Regime Centralizado de Execuções, termo jurídico para a situação, uma espécie de recuperação judicial para clubes de futebol.

Lista de credores

Entre os credores estão empresários, consultorias e ex-atletas. Entre eles, jogadores que fizeram história no time e foram campeões mundiais, como o goleiro Cássio, para quem o Corinthians deve pagar 1,9 milhão de reais pela soma de duas dívidas, e o lateral Fábio Santos, que tem 139 mil reais a receber do clube.

A ação diz respeito a apenas uma parcela das dívidas do clube, que tem débitos estimados em mais de 2 bilhões de reais. Apenas para a Caixa Econômica Federal, fiadora da Arena Corinthians, o clube deve 710 milhões de reais – para essa dívida, a torcida organizou uma vaquinha que já ultrapassou 23,5 milhões de reais arrecadados.