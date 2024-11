Campanha para pagar estádio do Corinthians atinge R$ 6 milhões em 19 horas

A campanha de arrecadação de fundos lançada pela torcida organizada Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal pela construção do estádio do clube, a Neo Química Arena, já arrecadou pouco mais de 6 milhões de reais em 19 horas e trinta minutos.

“Ao contribuirmos com a quitação da dívida com a Caixa, o clube ganha mais saúde financeira para gerir o estádio e resolver os demais desafios de gestão que enfrenta atualmente”, explica a Gaviões da Fiel no site da campanha.

A campanha foi lançada na quarta-feira, 27, às 19h10 – o horário é em alusão a fundação do clube em 1910. O objetivo é alcançar 700 milhões de reais e quitar os débitos da arena do Corinthians, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, que foi sede da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014. As doações ficarão abertas por seis meses ou até a meta ser alcançada.

O valor doado vai para uma conta-caução da Caixa que só poderá ser movimentada após a meta de 700 milhões de reais ser alcançada. Para fiscalizar e acompanhar o andamento da campanha foi montado um comitê fiscal com três membros independentes, um representante da Gaviões da Fiel, um do conselho do Corinthians e um da diretoria do Corinthians.

Continua após a publicidade

As doações mínimas são de 10 reais e feitas por meio de Pix. Quem doar 100 reais ou mais terá o nome gravado em um mural que será construído na arena após o fim da campanha. Além disso, todos os doadores vão participar de sorteios para os jogos do Corinthians em seu estádio até o fim do período da arrecadação.

Alta demanda

O site tem sofrido instabilidades devido à alta demanda por doações – apenas nas duas primeiras horas, a arrecadação já havia ultrapassado 500.000 reais. A Gaviões informou que providencia melhorias técnicas para evitar novas quedas no site.