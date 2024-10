João Pessoa: PT deve apoiar nome do PP para derrotar ministro de Bolsonaro 

Lideranças do PT da Paraíba se reúnem nesta segunda-feira para decidir os rumos do partido no segundo turno das eleições para a prefeitura de João Pessoa, após o candidato da sigla, Luciano Cartaxo, não se credenciar para a segunda etapa. A decisão ainda a ser anunciada deve ser a de apoio ao prefeito Cícero Lucena, do PP, que tenta a reeleição.

O apoio, segundo interlocutores do partido, tem um objetivo claro: evitar que um nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro saia vencedor da disputa. O candidato do PL na cidade, o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, surpreendeu e, em sua primeira candidatura a um cargo eletivo, conseguiu votos suficientes para disputar o segundo turno.

Foi o único dos três integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro a ter resultado positivo nesta eleição. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado se lançaram candidatos a prefeitos no Rio de Janeiro e no Recife mas ficaram na primeira etapa. Os prefeitos Eduardo Paes (PSD) e João Campos (PSB) se reelegeram no primeiro turno.

Já Queiroga surpreendeu. Até a véspera da votação os institutos de pesquisas apontavam para a possibilidade de Lucena ser eleito já no primeiro turno. O prefeito, entretanto, teve importantes reveses na última semana de campanha, como a prisão da primeira-dama Lauremília Lucena pela Polícia Federal, por suspeitas de aliciamento violento de eleitores e envolvimento com organização criminosa.

Quando as urnas abriram Lucena ficou a poucos votos de se eleger no primeiro turno. O candidato do PP teve 49,16% (205.122 votos) e Marcelo Queiroga (PL), 21,77% (90.840 votos).

O apoio a Lucena foi amplamente discutido dentro do PT ainda na pré-campanha. Uma ala da legenda, no entanto, foi vitoriosa na tese de lançar candidato próprio. A aposta era no recall das duas gestões de Cartaxo, que administrou a cidade entre os anos de 2013 e 2020. Com a derrota no primeiro turno o partido deve anunciar apoio a Lucena, que tenta o quarto mandato à frente da capital paraibana.