Hugo Motta enviou R$ 10 milhões a cidade em que pai é prefeito e candidato

O novo nome forte na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), destinou, desde 2021, 10,9 milhões de reais em emendas individuais à cidade paraibana de Patos, onde seu pai, Nabor Wanderley (Republicanos), é prefeito e tenta a reeleição. Do total, 4,8 milhões de reais têm origem em três “emendas pix”, que não precisam estar atreladas a qualquer proposta ou convênio e foram enviadas diretamente à prefeitura. Os números são da plataforma de transparência Siga Brasil.

Neste ano, em que Nabor concorre à reeleição, Motta enviou 2,5 milhões de reais à cidade do pai, sendo que 1 milhão de reais foram por meio de uma “emenda pix” para o município e os outro 1,5 milhão de reais para o Fundo Municipal de Saúde do município, que já recebeu 4,7 milhões de reais de emendas do novo postulante à chefia da Câmara dos Deputados durante o último mandato do pai à frente da prefeitura.

Nascido em João Pessoa, Hugo Motta é filho de uma família influente na política, que tem como berço o município de Patos, com pouco mais de 100 mil habitantes. A avó de Hugo, Francisca Motta, é deputada estadual na Paraíba e já foi vice-prefeita e prefeita de Patos entre 2013 e 2016 – no período, inclusive, recebeu pouco mais de 450.000 reais de emendas de Motta.

Francisca foi casada com Edivaldo Motta, ex-deputado federal, falecido em 1992. A única filha do casal é Illana Motta, mãe de Hugo com o atual prefeito da cidade do sertão da Paraíba Nabor Wanderley da Nóbrega Filho. O braço paterno da família do candidato à Presidência da Câmara também é uma dinastia política. O avô de Hugo, Nabor Wanderley da Nóbrega, foi chefe do Executivo de Patos, entre 1955 e 1959.

Sucessão na Câmara

Vice-presidente nacional do Republicanos, Hugo Motta entrou na disputa por sugestão de Marcos Pereira (Republicanos-SP), até então postulante à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Motta completa 35 anos no próximo dia 11 de setembro, idade mínima para presidir a Câmara dos Deputados – confira a trajetória política do deputado paraibano.

“Abri mão de minha candidatura e decidi colocar ao presidente Arthur Lira a opção do líder da bancada do Republicanos, Hugo Motta, para que ele seja o nome de consenso entre todas as alas políticas do plenário”, disse Pereira.

Além de Motta, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Brito (PSB-BA) também disputam a chefia da Câmara dos Deputados. O novo candidato do Republicanos faz parte de uma intervenção do Planalto na disputa pela sucessão na Casa.

Pai candidato à reeleição

Prefeito por três mandatos, Nabor Wanderley disputa a reeleição à Prefeitura de Patos em uma coligação do Republicanos com o PP, União Brasil, PDT, PRD, PSB, PSD, Solidariedade e a Federação PSOL/Rede.

Na campanha, Wanderley já declarou ter gasto mais recursos do que recebeu. São 490.528 reais de despesas e 390.000 reais de receita, pagos pelo Fundo Eleitoral do Republicanos.