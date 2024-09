Quem é Hugo Motta, que desponta como nome forte para a cadeira de Lira

A disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara em fevereiro de 2025 ganhou mais um forte competidor nesta semana: o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele entrou no páreo depois que o presidente nacional de seu partido, Marcos Pereira (SP), desistiu de concorrer ao cargo para apoiar o colega de sigla, sob a justificativa de buscar uma “solução consensual” para liderar o Parlamento.

Hugo Motta tem 34 anos, está no quarto mandato como deputado federal pela Paraíba e é vice-líder do bloco formado por MDB (partido ao qual já foi filiado), PSD, Republicanos e Podemos na Câmara. Foi eleito pela primeira vez aos 21 anos, com mais de 86 mil votos.

Natural de João Pessoa, o parlamentar participou da campanha de José Maranhão ao governo da Paraíba em 2006 e vem de uma família tradicional de políticos do estado. Trabalhou nas campanhas do pai, Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, atual prefeito de Patos, que disputa seu terceiro mandato neste ano. O avô paterno, Nabor Wanderley, também governou a cidade entre 1956 e 1959. Seu avô materno foi deputado estadual cinco vezes e duas vezes deputado federal. Já sua avó materna, Francisca Motta, está no sexto mandato como deputada estadual.

Motta é vice-presidente nacional do Republicanos e presidente estadual do partido. Ele esteve à frente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara em 2014 e presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, em 2015, além da Comissão Especial que analisou o projeto de privatização da Eletrobras em 2018. O deputado votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e integrou a base do presidente Michel Temer.

Sucessão de Lira

A desistência de Marcos Pereira alterou o cenário da disputa pela presidência da Câmara. “Abri mão de minha candidatura e decidi colocar ao presidente Arthur Lira a opção do líder da bancada do Republicanos, Hugo Motta, para que ele seja o nome de consenso entre todas as alas políticas do plenário”, afirmou.

Lira tem preferência pela candidatura do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), mas a entrada de Motta na corrida pode mudas as negociações de bastidores para saber quem será o concorrente apoiado pelo atual presidente da Câmara, que tem tentado buscar um nome de consenso. Outro representante do bloco, o líder do PSD, Antonio Brito (BA), também disputa o cargo.