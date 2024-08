Guarulhos: confronto de gestões e aposta em padrinhos marcam debate VEJA

Comparações entre as gestões passadas e o governo atual, apostas em padrinhos políticos e trocas de acusações marcaram o debate promovido por VEJA com candidatos à prefeitura de Guarulhos nesta segunda-feira, 26. O evento começou às 11h e foi realizado em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia.

Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo, com 1,3 milhão de habitantes, e foram convidados para o debate os quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade), o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), o vereador Lucas Sanches (PL) e o deputado federal Alencar Santana (PT). O debate foi moderado pela jornalista Marcela Rahal, colunista de VEJA.

Briga na direita…

Boa parte do evento foi dominada por discussões acaloradas entre Jorge Wilson e Lucas Sanches, ambos candidatos alinhados à direita que disputam o voto do eleitor mais simpático ao bolsonarismo. O vereador concorre pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto o deputado é líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e apadrinhado pelo atual prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição.

De Sanches, partiram repetidas acusações de que o “Xerife do Consumidor” — alcunha de Wilson no quadro que apresenta na Record TV — não é morador de Guarulhos, mas do município vizinho de Arujá, além de representar a continuidade de uma gestão que, em sua visão, não progrediu na segurança pública e mobilidade urbana na cidade. O deputado, por sua vez, destacou as denúncias de prática de “rachadinha” pelo vereador e mencionou o aumento da “violência política”, em referência à recente tentativa de homicídio sofrida pelo ex-assessor parlamentar que delatou o suposto esquema na Câmara Municipal.

Em suas considerações finais, Jorge Wilson ressaltou que sua candidatura conta com o apoio tanto do ex-presidente quanto do governador paulista, reforçando o peso de seus padrinhos e cabos eleitorais, enquanto Sanches limitou-se a dizer que é “candidato do partido de Jair Bolsonaro”.

…E racha na esquerda

Do outro lado do espectro ideológico, foram constantes as trocas de farpas entre Elói Pietá e Alencar Santana durante o debate. Em todas as suas falas, o deputado federal frisou seu posto como candidato do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afastando sua imagem do rival ex-petista e resgatando acusações contra a companheira de chapa do ex-prefeito, Fran Corrêa (MDB), sobre casos de corrupção ligados à construção do Rodoanel.

Além de defender sua vice, Pietá alfinetou Alencar sobre críticas ao governo “do qual ele mesmo fez parte” — o deputado foi secretário municipal de governo durante a gestão de Sebastião Almeida (PT), sucessor do ex-prefeito — e também cobrou explicações do parlamentar sobre a postura do governo federal em relação às “emendas Pix”, verbas liberadas pela União a congressistas que estão no centro de uma queda de braço entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Propostas em segundo plano

Apesar de prevalecerem os atritos e ataques diretos, os candidatos aproveitaram parte do tempo para apresentação de algumas propostas, principalmente nas áreas de segurança pública, saúde, transporte e defesa civil. Um ponto de convergência entre os participantes foi a necessidade de valorização dos salários da Guarda Municipal e a expansão dos sistemas de câmeras de vigilância pela cidade.

Questionado sobre ações para evitar desastres climáticos, como os observados entre abril e maio no Rio Grande do Sul, Alencar Santana propôs obras de contenção do terreno em áreas habitadas com risco de deslizamento e a expansão do Minha Casa, Minha Vida para oferecer moradias fora das zonas de perigo. Elói Pietá, por sua vez, afirmou que a diretoria de Defesa Civil deve ser elevada ao status de secretaria municipal, com mais orçamento e equipes dedicadas.

Já Jorge Wilson reforçou em diversas ocasiões seu plano de entregar três novos hospitais públicos em Guarulhos, incluindo o Hospital da Mulher, já prometido pela gestão municipal desde pelo menos 2008, afirmando que “o dinheiro já está no caixa da prefeitura”. Os outros candidatos retrucaram a promessa, questionando por que as obras ainda não começaram na administração do prefeito Guti, que apoia o deputado estadual como seu sucessor.

Veja como foi o debate:

