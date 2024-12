Governo cria órgão para coordenar ações de transformação digital

O governo federal criou um órgão para centralizar as ações de transformação digital dos ministérios. O Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CITDigital) foi instituído por decreto editado na quarta-feira, 11, e publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira, 12. As primeiras reuniões foram em janeiro, chefiadas pela secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

O comitê será composto por quatro instâncias: plenário, comitê executivo, câmaras técnicas e um conselho consultivo para a transformação digital. O plenário será composto por oito ministérios – Casa Civil, Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Fazenda, Gestão, Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Comunicação Social.

O comitê executivo será coordenado pela Casa Civil e os membros serão designados pelo ministro Rui Costa. As câmaras técnicas serão divididas em três eixos, que serão coordenados por diferentes pastas do governo. O ministério da gestão e inovação cuidará da transformação digital do Estado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da economia digital e a Casa Civil da cidadania digital.

O conselho consultivo contará com especialistas e integrantes da sociedade civil. Os conselheiros ainda não foram definidos e serão escolhidos após o início dos trabalhos do CITDigital em janeiro do próximo ano. É provável que parte do conselho seja composto por pessoas que já tem contribuído para o debate no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão.

A partir da percepção de que dezenas de ministérios tinham ações de digitalização, o grupo responsável pela implementação do “Plano Brasil Digital 2030+”, que reúne estratégias de longo prazo para a consolidação de transformações digitais no país. Um dos empresários que frequentou as reuniões do Conselhão sobre o tema foi o vice-presidente de Relações Públicas da Huawei América Latina e Caribe, Atilio Rulli.

“A nossa comissão de tecnologia e transformação digital, entre outras recomendações, recomendou criar um órgão que fizesse essa gestão com centralização de ações da transformação digital”, disse Rulli a VEJA.

