Florianópolis: prefeito amplia vantagem, e PSDB e PSOL empatam no 2º lugar

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), aumentou a vantagem sobre seus adversários, de acordo com a pesquisa Quaest/TV Globo divulgada nesta terça-feira, 17. O candidato à reeleição chegou a 43% das intenções de voto, com aumento de três pontos percentuais em relação ao levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado em 27 de agosto.

Na briga pela segunda colocação, o ex-senador Dário Berger (PSDB) tem 15% e está tecnicamente empatado com o deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito (PSOL), que aparece com 14%. Na pesquisa anterior, o tucano tinha 16% e o psolista 13%. Em outro pelotão, vêm os ex-vereadores Vanderlei Farias, o Lela (PT), com 6%, e Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão (PP), com 5%. O petista manteve o mesmo percentual de agosto, enquanto o candidato do PP perdeu um ponto.

A pesquisa também mostrou uma diminuição entre os entrevistados que votariam nulo ou branco. O número era de 9% em 27 de agosto e caiu para 5%. A taxa de indecisos permaneceu em 10%.

A pesquisa ouviu presencialmente 852 eleitores da capital catarinense entre os dias 14 e 15 de setembro. Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SC-09567/2024.

Continua após a publicidade

Segundo turno

O instituto Quaest também simulou dois cenários possíveis para um eventual segundo turno em Santa Catarina. Em ambos os casos, o prefeito Topázio Neto seria reeleito com folga. Se o candidato do PSD disputasse com o tucano Dário Berger, venceria com 57% dos votos contra 26% do ex-senador. Já num confronto com Marquito, o candidato à reeleição faria 46% e o deputado do PSOL 25%.

Em parte, a vantagem de Topázio Neto pode ser explicada pela avaliação do trabalho do prefeito. A pesquisa desta terça-feira também mostrou que a avaliação da gestão subiu no limite da margem de erro, de 50% para 53%. Os que acham regular são 29% (eram 31%) e a rejeição oscilou de 14% para 13%. A população que não soube ou não quis responder é de 5%.