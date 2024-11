Flávio Bolsonaro: Kamala x Trump é a ‘eleição mais importante da história’

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta terça-feira, 5, que a disputa nos Estados Unidos entre o ex-presidente Donald Trump (partido Republicano) e a vice-presidente Kamala Harris (partido Democrata) é “a eleição mais importante da nossa história” e que o futuro da América e do mundo depende da vitória do aliado republicano.

“Hoje, o mundo vai enfrentar a eleição mais importante da nossa história, um momento que definirá o destino da humanidade. O futuro dos nossos valores, da nossa família e, possivelmente, do nosso país”, afirma o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo ele, a “continuidade do que prezamos – nossos valores cristãos e o conservadorismo – estão sob ameaça”. Ele citou a defesa do aborto e da flexibilização das drogas por Kamala, bandeiras que, diz, ameaçam os valores familiares no mundo.

Hoje, o mundo vai enfrentar a eleição mais importante da nossa história, um momento que definirá o destino da humanidade. O futuro dos nossos valores, da nossa família e, possivelmente, do nosso país. A continuidade do que prezamos – nossos valores cristãos e o conservadorismo –… pic.twitter.com/sFDWKTpeeM
— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 5, 2024

“Kamala Harris e sua agenda trazem consigo uma visão que nos distancia do que acreditamos ser correto para nossas famílias e para o futuro das próximas gerações. A agenda ’woke’ que ela representa ameaça nossos valores fundamentais, tentando impor uma visão de mundo que não respeita as tradições e a liberdade individual”, diz. “Neste cenário, o futuro da América – e do mundo – depende de Donald Trump”, completa.

De olho em 2026

A esperança na vitória de Trump representa para o clã Bolsonaro muito mais do que a reafirmação dos valores que afirma defender: o que está em jogo é a influência que as eleições americanas poderão ter na disputa presidencial no Brasil em 2026. Flávio já chegou até a ser especulado como candidato da direita caso seu pai continue inelegível, como decidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Uma vitória de Trump traria bons ventos para a direita no Brasil, em especial ao bolsonarismo, que sempre foi devoto do ideário trumpista e da direita americana em geral. O filho Zero Três do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), está nos Estados Unidos acompanhando a eleição. O próprio Jair Bolsonaro gravou vídeo na segunda-feira, 4, desejando boa sorte a Donald Trump.