FHC manda o recado: o PSDB precisa respeitar as prévias que fez

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mandou um recado nesta segunda-feira, 28, àqueles que relativizam as prévias feitas pelo PSDB que apontaram o governador de São Paulo, João Doria, como candidato a presidente da República.

“As prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas”, postou no Twiitter.

Assim sendo, penso que devem ser respeitadas. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) March 28, 2022

A mensagem foi publicada no mesmo dia em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deverá anunciar que irá ficar no PSDB. Ele tinha convite para ir para o PSD e disputar a Presidência da República pela legenda.

Alguns líderes do PSDB que são desafetos de Doria vêm dizendo que a vitória nas prévias não é garantia de que o governador paulista será o candidato. O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), por exemplo, afirmou claramente que o candidato da sigla só será decidido na convenção nacional.

Uma ala do PSDB trabalha com a hipótese de tirar Doria do páreo e, com Eduardo Leite, negociar uma aliança com União Brasil e MDB para o lançamento de uma candidatura única à Presidência.