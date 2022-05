FHC defende Doria após cobrança ao PSDB

O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi às redes sociais para defender o pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, João Doria. O ex-governador de São Paulo enviou neste sábado (14) uma carta ao presidente do partido, Bruno Araújo, onde o acusa de tentar derrubar as prévias partidárias que escolheram Doria como presidenciável.

“Agiu bem o candidato João Doria. Ressaltando que o resultado das prévias deve ser respeitado”, escreveu FHC.

O apoio de um tucano de peso é importante num momento de crise dentro do PSDB. Em sua carta, Doria exigiu respeito de Araújo ao estatuto do partido e reclamou da tentativa de golpe interno, que estaria tentando viabilizar o nome de Eduardo Leite (PSDB) como presidenciável — ainda que Leite tenha perdido as prévias para Doria.

“Ir na contramão ou além dos poderes outorgados pelo estatuto, como sabido, constitui abuso de poder, ato antijurídico passível de correção pela via judicial inclusive”, diz o ex-governador de São Paulo.

Doria também diz estar “à disposição do partido para formação de projetos com outras agremiações”, mas “não abrimos mão da posição de protagonista no projeto nacional do nosso partido”. Ou seja, ele também não aceita ser vice de uma chapa com Simone Tebet (MDB), por exemplo, uma possibilidade nas negociações da terceira via.