Ferrari, auto-ajuda e advocacia: o faz-tudo de Pablo Marçal na campanha

Advogado, CEO da Holding Marçal Corp e coordenador-geral da campanha de Pablo Marçal, Tassio Renam faz de tudo um pouco nos bastidores da candidatura do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Ele defende o coach em ações judiciais, faz a interlocução com a equipe jurídica, auxilia a assessoria de imprensa e acompanha o candidato em reuniões políticas e agendas públicas. Nas redes sociais, intitula-se o “Pai do Leilão” no Brasil e anuncia que foi o primeiro a arrematar uma Ferrari no país. Assim como o seu chefe, Renam vende cursos online, nos quais promete ensinar como enriquecer no mercado de leilões, mas também fala sobre desenvolvimento pessoal e boa relação familiar.

“A desculpa que nos une, a desculpa que nos faz reunir toda a semana é o leilão, mas ali dentro a gente trabalha a pessoa, ali dentro a gente trabalha o empresário, ali dentro trabalho a gente trabalha o pai, o filho. Justamente por quê? Porque o leilão não é nada mais do que uma desculpa para nós estejamos aqui hoje”, diz Tassio em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Iluminado por holofotes profissionais, em frente a um painel de LED, a palestra motivacional ganha um ar de conferência de grandes empresários da tecnologia.

Apesar de Marçal e Tassio serem goianos, o braço-direito conta que conheceu o coach em São Paulo. Ele diz que se inscreveu em um processo seletivo para entrar no grupo empresarial do coach, que procurava um advogado especializado em leilões. Ele se mudou para Goiás em outubro de 2020. Nas empresas do influenciador, passou por vários cargos antes de chegar à direção do grupo – começou como advogado, virou diretor jurídico, depois diretor-financeiro e agora é diretor-executivo.

O “trauma” de 2022

Em 2022, o advogado concorreu a deputado federal pelo Pros em São Paulo, com o nome Dr Tassio nas urnas – teve apenas oito votos e sua campanha não declarou nenhum gasto. A única receita foi uma doação de pessoa física de 90 reais e 96 centavos. Ele disse que ficou aguardando recursos do partido, que nunca chegaram. A vontade de concorrer a um cargo público esfriou para o braço-direito de Marçal: “Por ora estou focado no projeto político do Pablo”, disse.

Marçal também se candidatou em 2022. Primeiro à Presidência, mas o partido preferiu apoiar Lula. Depois, foi candidato a deputado federal, conquistou 243.037 votos, mas teve as contas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tassio considera a empreitada política de 2022 como “um episódio traumático”.

“Atuei (na campanha de 2022 de Marçal) desde a primeira reunião política até o episódio da Polícia Federal, que também esteve lá em casa. Atuei de ponta a ponta”, disse Renam a VEJA. Ele se refere à operação deflagrada pela PF em julho de 2023 para apurar doações milionárias feitas por investigados à campanha de Marçal ao Planalto. Na ocasião, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

Lições para disputa em SP

Para Tassio, o caso “trouxe experiência” e “um capital político” que o grupo buscava na época. Mesmo assim, o braço-direito de Marçal admite que há um risco real da candidatura à Prefeitura de São Paulo ser barrada na Justiça e por isso contratou uma equipe mais consistente de advogados.

“Eu atuei na defesa do Pablo naquela época (2022), e agora a gente faz um time para reforçar essa atuação jurídica. A gente trouxe o Paulo Hamilton Siqueira Junior, que foi juiz do TRE, a gente trouxe mais alguns profissionais com um trânsito diferenciado”, disse Renam. “Estamos bem calçados juridicamente, eu acredito que a gente vai ter um resultado diferente dessa vez”.

O time de Marçal

Além de Renam, outros dois homens de confiança do coach que formam o “tripé” que sustenta a campanha: o diretor de Marketing, Diego Neves, que também atua nas empresas de Marçal, e Filipe Sabará, que deixou o cargo de secretário-executivo de Desenvolvimento Social do governo de Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes para coordenar o plano de governo do influenciador à Prefeitura de São Paulo.

O núcleo político é capitaneado pelo presidente do PRTB Leonardo Avalanche. Ele foi o responsável por fazer o contato com advogados com “mais capital político” e também levou o marqueteiro Wilson Pedroso à campanha, que já trabalhou em várias candidaturas tucanas, como de João Doria e Rodrigo Garcia. Até o início do mês, Pedroso participava de reuniões com a equipe do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição.