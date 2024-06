Favoritos têm disputa dura e equilibrada pelo comando de Porto Alegre

Em meio a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, a deputada Maria do Rosário (PT) lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 30,2% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel/CNN. O atual prefeito da capital gaúcha e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), tem 24,8%.

A deputada federal Any Ortiz (Cidadania) aparece em terceiro lugar, com 9,1%, seguida pela vereadora Comandante Nádia (PL), com 8,5%, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 8,2%, e o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com 6,7%.

O deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) e a auxiliar de enfermagem Fabiana Sanguiné (PSTU) tem 1,3% cada. Os votos brancos e nulos somam 7,9%. Outros 2% dizem não saber em quem votar.

De acordo com a pesquisa, em um eventual segundo turno, Melo teria 43,7% das intenções de voto e Rosário, 38,2%. A Atlas ouviu 1.798 eleitores entre 9 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Esse é o primeiro levantamento feito após as chuvas que atingiram o estado. Na capital, cinco pessoas morreram e cerca de 15 000 ficaram desalojadas. Ainda há lixos e entulhos nas ruas e algumas escolas seguem fechadas. O Aeroporto Salgado Filho deve reabrir só em dezembro, estima o governo federal.

Outro cenário

O levantamento também simulou um cenário sem os nomes de Any Ortiz e Comandante Nádia. Nesse caso, Maria do Rosário tem 31,8% das intenções de voto e Sebastião Melo, 28,3%. Na sequência, aparecem Brizola, com 11,7%, Camozzato, com 9,1%, Doutor Thiago, com 1,9%, e Sanguiné, com 1,5%.

O PL deve abrir mão da candidatura de Comandante Nádia para apoiar a reeleição de Melo na capital, ocupando a vaga de vice na chapa. A candidatura de Any Ortiz ainda não é certa, já que o Cidadania tem federação com o PSDB, partido do governador Eduardo Leite. Os tucanos ainda não definiram o posicionamento na capital, mas estudam lançar um candidato.