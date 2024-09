Ex-chefe do PSDB em São Paulo diz que Datena vai desistir da campanha

O ex-presidente do diretório paulistano do PSDB Fernando Alfredo publicou há pouco nas redes sociais que o candidato tucano à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, deve desistir da campanha na capital, alegando problemas de saúde. Nesta terça-feira, 3, Datena cancelou uma agenda de campanha para realizar exames médicos no Hospital Sírio-Libanês. O vídeo divulgado por Alfredo diz que a decisão do apresentador irá ocorrer ainda nesta semana. Procurada, a campanha do tucano disse que não comentaria os vídeos, em que o ex-chefe do PSDB da cidade de São Paulo usa a hashtag #dapena, replicando o nome que o candidato do PRTB, Pablo Marçal, se refere ao apresentador nos debates.

Fernando Alfredo foi o principal mobilizador de um grupo tucano contra a candidatura de Datena, que protestou contra o apresentador na convenção partidária do PSDB. No evento, Datena foi confirmado como candidato para as eleições da capital paulista neste ano, diante de manifestantes que ocuparam os corredores da Assembleia Legislativa de São Paulo com camisetas estampadas com a frase “Respeita nossa história” e carro de som instalado por militantes contrários à candidatura na entrada da Alesp.

A saída de Alfredo da direção do PSDB também foi tumultuada. O ex-dirigente retirou todos os móveis do escritório político do diretório municipal tucano, na rua Martins Fontes, no centro da capital paulista. O quartel-general da campanha do Datena está localizado em outro endereço, uma casa alugada pelo partido nos arredores da avenida Paulista. Alfredo chegou a ser expulso do quadro de filiados do PSDB.

Não é a primeira vez que Datena suspendeu compromissos na corrida eleitoral por motivos médicos. Durante a pré-campanha, enquanto seus adversários já se movimentavam, o candidato a vice-prefeito do PSDB, José Aníbal, chegou a dizer em entrevista a VEJA que o apresentador iria para as ruas a partir de 8 de julho, mas a data foi adiada. Na ocasião, Datena disse que acompanhava, no hospital, sua esposa que estava internada.

Em pesquisas de intenção de voto, Datena chegou a despontar como um dos três primeiros colocados na disputa pela prefeitura de São Paulo, mas perdeu espaço para Marçal e hoje aparece atrás da deputada Tabata Amaral (PSB). O apresentador chegou a ser cogitado como vice da candidata do PSB, mas mudou de ideia após ser convencido por lideranças tucanas que seria mais viável ser o cabeça de chave das eleições, com base em pesquisas que o colocavam à frente de Tabata.

Segundo o instituto Real Time Big Data, em levantamento divulgado nesta terça-feira, 3, há um empate técnico triplo na ponta da corrida paulista: coach Pablo Marçal (PRTB) tem 21% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL), ambos com 20% — como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9%, o apresentador José Luiz Datena (8%) e a economista Marina Helena (Novo), com 3%. Também neste caso, os três nomes estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Os demais candidatos somam 1% das intenções de voto.