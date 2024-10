Enel diz que ainda há 760 mil imóveis sem energia em São Paulo

A Enel, companhia de energia elétrica que atende São Paulo e região metropolitana, divulgou um novo balanço na tarde deste domingo, 13, afirmando que ainda há cerca de 760 000 imóveis desabastecidos s por causa do temporal da última sexta-feira, 11. No momento mais crítico da situação, 2,1 milhões ficaram sem energia elétrica em suas casas. Na nota, a empresa não deu uma previsão de quando normalizará o serviço.

De acordo com o comunicado (leia a íntegra abaixo), a Enel precisou deslocar técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para trabalharem no restabelecimento da rede. Na capital, os bairros mais afetados estão na zona sul: Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Na região metropolitana, as cidades que estão com mais pessoas sem energia elétrica são Cotia (62 000), São Bernardo do Campo (47 000) e Taboão da Serra (44 000).

O temporal que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira teve ventos com velocidade de até 107 km/h, provocando estragos em toda a região metropolitana. É o segundo apagão de grandes proporções em menos de um ano: em novembro de 2023, quatro milhões de pessoas ficaram sem energia após fortes chuvas na capital paulista. Vários bairros chegaram a ficar uma semana desabastecidos. Neste sábado, 12, havia mais pessoas sem energia elétrica em São Paulo do que no estado da Flórida, que foi atingido por um furacão.

Leia a íntegra da nota da Enel

Após o vendaval de até 107km/h que atingiu a capital e a região metropolitana na última sexta-feira, a Enel Distribuição São Paulo reforçou suas equipes em campo, deslocou técnicos do Rio e do Ceará e está recebendo apoio de outros grupos de distribuição.

Até as 14h30 de domingo, cerca de 1,3 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado. A companhia segue trabalhando para restabelecer o fornecimento para 760 mil clientes impactados.

Na capital, cerca de 496 mil casas estão sem energia. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Além da capital, os municípios mais impactados neste momento são: Cotia, com 62 mil clientes sem energia, São Bernardo do Campo com 47 mil e Taboão da Serra com 44 mil.