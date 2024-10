SP teve mais pessoas sem energia que Flórida pós-furacão, diz Metsul

Um comparativo divulgado pelo Metsul Meteorologia aponta que neste sábado, 12, havia mais pessoas sem energia elétrica em São Paulo do que na Flórida, estado que foi atingido por um furacão na última quinta, 10. Na capital paulista, o final de semana começou com 1,45 milhão de pessoas sem energia, enquanto no sudeste dos Estados Unidos o número beirava 1,4 milhão.

No dia da passagem do furacão Milton quatro milhões de pessoas chegaram a ficar sem energia na Flórida. Já em São Paulo, depois do temporal da noite de sexta, 11, o desabastecimento teve como ápice 2,1 milhões de pessoas sem energia elétrica. Neste domingo, 13, um balanço divulgado pela Enel afirma que ainda há mais de 760 000 pessoas sem o serviço em casa.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a Enel disse que deslocou técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para trabalhar no religamento do serviço. Os bairros mais afetados são os da zona sul da cidade — Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Na região metropolitana, as cidades onde a situação é mais drástica são São Bernardo do Campo, no ABC, e Taboão da Serra, no sudoeste.

Leia a íntegra da nota da Enel

Após o vendaval de até 107km/h que atingiu a capital e a região metropolitana na última sexta-feira, a Enel Distribuição São Paulo reforçou suas equipes em campo, deslocou técnicos do Rio e do Ceará e está recebendo apoio de outros grupos de distribuição.

Até as 14h30 de domingo, cerca de 1,3 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado. A companhia segue trabalhando para restabelecer o fornecimento para 760 mil clientes impactados.

Na capital, cerca de 496 mil casas estão sem energia. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Além da capital, os municípios mais impactados neste momento são: Cotia, com 62 mil clientes sem energia, São Bernardo do Campo com 47 mil e Taboão da Serra com 44 mil.