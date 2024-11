Em um longo post, Bolsonaro usa o ‘New York Times’ para atacar o STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou nesta segunda-feira, 25, a reportagem do jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, sobre o desmonte da Operação Lava-Jato e criticou o que chamou de “crise institucional e moral que o Brasil está atravessando”. Em um longo texto em suas redes sociais, ele insinuou, mais uma vez, que é alvo de perseguição política por parte do Supremo Tribunal Federal (STF).

A matéria foi divulgada com o título “A repressão à corrupção está se desfazendo no Brasil” e aborda as decisões recentes do ministro Dias Toffoli que reverteram condenações e suspenderam multas da Lava-Jato. “A reportagem publicada pelo New York Times neste domingo expõe, com clareza, a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo”, escreveu Bolsonaro no X (antigo Twitter).

Enrolado em processos e acuado pelo recente indiciamento no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente tenta buscar apoio internacional para a teoria de que o Brasil vive uma suposta de ditadura do Judiciário. Numa postagem em suas redes sociais neste fim de semana, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também tentou criar um paralelo entre o regime chavista na Venezuela e o indiciamento de seu pai.

Segundo o ex-presidente, a reportagem “revela ao mundo” que o desmonte contra a corrupção é um sintoma de como as instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política enquanto persegue membros da direita. O texto do New York Times não cita nenhum tipo de perseguição à oposição e ressalta que a gestão Bolsonaro também foi “manchada por escândalos de corrupção”.

– A reportagem publicada pelo New York Times neste domingo expõe, com clareza, a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo. – Em vez de alimentar narrativas absurdas e típicas de regimes autoritários, como a falsa… pic.twitter.com/leHy8oGCm3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 25, 2024

Em um trecho destacado pelo ex-presidente, o jornal diz que Toffoli tomou uma atitude incomum ao abrir investigação sobre ataques à própria Corte, o inquérito das Fake News. “Essa situação é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesses”, escreveu o capitão.

Por fim, Bolsonaro fez um “apelo” à classe política e aos líderes empresariais: “Precisamos devolver o Brasil ao rumo certo. A história está nos observando e o povo está clamando por justiça, liberdade e verdade. Nossa missão é clara: pacificar, reconciliar e resgatar o Brasil que acreditamos ser possível.”, concluiu.