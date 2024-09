Em nova pesquisa, Nunes cresce, mas segue empatado com Boulos e Marçal

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 16, mostra que o cenário de empate técnico triplo entre os postulantes mais bem colocados na disputa pela prefeitura de São Paulo se mantém, embora o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tenha crescido quatro pontos em relação ao levantamento feito pelo mesmo instituto no início do mês.

Segundo a pesquisa, Nunes, que tenta a reeleição, tem 24% das intenções de votos e é seguido de perto pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e pelo coach Pablo Marçal (PRTB), ambos com 22%. O empate técnico é configurado levando-se em conta a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um segundo bloco aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9%, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 6%,e a economista Marina Helena, com 3%. Os entrevistados que disseram ter intenção de votar nulo ou em branco foram 6% e 7% não souberam responder.

Na comparação com a pesquisa feita pelo mesmo instituto em 3 de setembro, Nunes cresceu quatro pontos, indo de 20% para 24%. No mesmo período, Boulos oscilou dois pontos para cima, mas dentro da margem de erro, indo de 20% para 22%, enquanto Marçal , que tinha 21% oscilou apenas um ponto e ficou com os mesmos 22%.

Segundo turno

O instituto testou três cenários combinando possibilidades de disputa direta entre os líderes da pesquisa em um eventual segundo turno. No confronto direto, Marçal perderia para Nunes (42% a 32%) e ficaria no empate técnico com Boulos (39% a 38%).

Continua após a publicidade

Numa hipotética disputa entre Boulos e Nunes, o prefeito sairia vencedor por 47% a 34%. Neste caso, 10% dos eleitores votariam em branco ou nulo (9% não responderam).

Rejeição

Datena é o candidato à prefeitura de São Paulo com o maior índice de rejeição. Entre os entrevistados, 55% disseram que não votariam no apresentador de TV, que deu uma cadeirada em Pablo Marçal no debate promovido pela TV Cultura neste domingo, 15.

Guilherme Boulos e Pablo Marçal também aparecem com índices de rejeição superiores a 50%. O deputado tem 51% e o coach, 50%, neste quesito. Tabata Amaral, com 33%, Ricardo Nunes (36%) e Marina Helena (38%) são os menos rejeitados.

O instituto Real Time Big Data entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 13 e 14 de setembro, portanto antes do debate da TV Cultura, onde ocorreu a agressão de Boulos a Marçal. O nível de confiança é de 95%.