Em meio a crises, Datafolha traz uma (pequena) boa notícia para Lula

Dados da pesquisa Datafolha publicada nesta terça-feira, 18, trazem uma notícia um pouco animadora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos três meses, a aprovação ao governo do petista oscilou de 35% para 36%, enquanto a reprovação caiu de 33% para 31% — dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o levantamento indica que as avaliações positivas e negativas do governo federal não estão mais tecnicamente empatadas.

Ainda de acordo com o Datafolha, o percentual de brasileiros que consideram o governo federal “regular” também oscilou ligeiramente para cima desde março, passando de 30% para 31% e empatando com aqueles que rejeitam a gestão Lula. A pesquisa ouviu 2.008 pessoas em 113 municípios entre os dias 4 e 13 de junho.

Embora os dados indiquem variações bastante sutis, o descolamento das curvas de aprovação e rejeição representam um certo alívio da pressão sobre a popularidade do governo federal, que vem acumulando revezes nos últimos dias na área econômica e na relação com o Congresso. Também houve denúncia de corrupção contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e o caótico leilão do arroz que precisou ser suspenso após uma sequência de suspeitas envolvendo o processo, que culminaram na queda do secretário de Política Agrícola, Neri Geller.

Brasileiros mantêm confiança na economia

O mesmo levantamento Datafolha aponta que existe estabilidade na expectativa dos brasileiros em relação à economia nacional. Hoje, são 40% de eleitores que preveem uma melhora na situação econômica do país, enquanto 28% acreditam que o cenário deve piorar e 27% não esperam nenhuma mudança no curto prazo.

Em relação à pesquisa divulgada em março, os índices oscilaram pouco — três meses atrás, as parcelas que esperavam melhorias ou pioras na economia eram, respectivamente, 39% e 27%.

As avaliações da situação atual da economia, por sua vez, também ficaram estáveis, mas são bem menos animadoras. O grupo de eleitores que enxerga uma piora econômica generalizada desde que Lula assumiu o mandato soma 42%, ao passo que 29% não perceberam grandes mudanças e 27% afirmam já ver alguma melhora.