Eleições: vice-prefeito lidera em Itapevi e pode vencer no 1º turno

Se a votação para as eleições municipais de 2024 ocorresse hoje, o município de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, escolheria o novo prefeito já no primeiro turno. O atual vice-prefeito da cidade, Marcos Godoy (Podemos), lidera com ampla vantagem e tem 58,3% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, Godoy encabeça a corrida eleitoral com folga contra a única adversária nas urnas: a vereadora Camila Godói (PSB), que tem o apoio de 29% do eleitorado de Itapevi. O prazo para registro de candidaturas terminou ontem e a disputa pelo Executivo local tem apenas os dois nomes, que, apesar da semelhança dos sobrenomes, não têm parentesco.

O atual prefeito da cidade, Igor Soares (Podemos), está em seu segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. A mesma pesquisa publicada hoje indica que a gestão de Soares tem avaliação amplamente positiva entre o eleitorado itapeviense — entre os entrevistados, 88,9% declararam que aprovam a administração municipal e 8,6% desaprovam o mandatário.

Maioria aprova Tarcísio; Lula empata em apoio e rejeição

O Paraná Pesquisas também questionou os eleitores de Itapevi sobre a sua percepção dos governos estadual e federal. Os números apontam que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) conta com o apoio da maioria da população local, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha na corda bamba em popularidade com os itapevienses.

Continua após a publicidade

Entre os participantes do levantamento, 65,9% disseram aprovar a gestão de Tarcísio à frente do Palácio dos Bandeirantes, enquanto 28,2% rejeitam seu governo. Já a administração de Lula no comando do Palácio do Planalto é favorecida por 51,1% dos eleitores de Itapevi e reprovada por 45,9%, o que representa um empate técnico entre apoiadores e críticos do petista dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Itapevi entre os dias 12 e 15 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.