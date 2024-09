Eleições: vereador bolsonarista lidera isolado em Rio das Ostras

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro, tem um claro favorito para chefiar a prefeitura nos próximos quatro anos. O vereador Carlos Augusto (PL) lidera isolado a corrida eleitoral com 49% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em segundo lugar no município está o vereador Maurício Braga Mesquisa (União Brasil), com 20,9% do eleitorado. Ele é seguido pelos candidatos Misaías Machado (Republicanos), com 5,9%; Kátia Macillo (PT), com 4,3%; e Luciano Barboza (PSOL), com 3,7%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais (pp), a situação é de empate técnico triplo na terceira posição.

O atual prefeito, Marcelino Borba (sem partido), está em segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição, optando pelo apoio a Maurício Braga. Não há possibilidade de segundo turno em Rio das Ostras, uma vez que a cidade possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 680 eleitores em Rio das Ostras entre os dias 9 e 12 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é RJ-06026/2024.