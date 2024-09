Eleições: São Carlos tem empate entre aliados de Lula e do prefeito

Pólo industrial e científico do interior de São Paulo, a cidade de São Carlos vive um embate acirrado na disputa pela prefeitura em 2024. Na liderança da corrida eleitoral estão o ex-prefeito Newton Lima (PT), com 41,3% dos votos, e o ex-secretário municipal Netto Donato (PP), com 36,8%, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 12, pelo instituo Paraná Pesquisas.

Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, o cenário no município é de empate técnico na primeira posição. Em seguida, aparece o empresário Mario Casale (Novo), com 8,2% do eleitorado. Votos brancos e nulos somam 8,9%, e outros 4,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Lima foi prefeito da cidade por dois mandatos entre 2001 e 2008 e serviu por outros quatro anos como deputado federal pelo PT. O ex-parlamentar é próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disputa o Executivo em coligação com PSOL, Rede, PSB, União Brasil, PCdoB, PV e PSD.

Donato, por sua vez, foi ex-secretário municipal de Governo até maio deste ano, quando deixou o cargo para disputar as eleições. Ele tem o apoio do atual prefeito de São Carlos, Airton Garcia (PP) — que está no segundo mandato consecutivo à frente do Executivo da cidade e não pode concorrer à reeleição — e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, em ampla coligação composta com PL, Republicanos, Solidariedade, MDB, Podemos, PRD, Avante, PSDB, PDT e Cidadania.

Não há possibilidade de segundo turno em São Carlos, uma vez que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em São Carlos entre os dias 8 e 11 de setembro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-08002/2024.