Eleições: quando sairão as primeiras pesquisas para o segundo turno

No próximo dia 27 de outubro, os brasileiros voltam às urnas em 52 cidades do país para votar no segundo turno das eleições municipais de 2024. A prática existe somente em municípios com mais de 200.000 eleitores registrados onde nenhum candidato a prefeito conseguiu a maioria simples (50% mais um) dos votos válidos (veja a lista das cidades no final desta reportagem).

Alguns dos principais institutos de opinião pública já registraram novas pesquisas eleitorais junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), inclusive para alguns dos principais colégios eleitorais do país que tiveram disputas acirradas no final do primeiro turno, como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. Confira, a seguir, quando estão previstas as divulgações dos levantamentos cadastrados até o momento:

SÃO PAULO

Quem disputa o segundo turno: o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL)

Próximas pesquisas:

Quinta-feira, 10: Paraná Pesquisas e Datafolha

FORTALEZA

Quem disputa o segundo turno: o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT)

Próximas pesquisas:

Quinta-feira, 10: Datafolha

Sexta-feira, 11: Paraná Pesquisas

BELO HORIZONTE

Quem disputa o segundo turno: o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o prefeito Fuad Noman (PSD)

Próximas pesquisas:

Quinta-feira, 10: Datafolha

Sexta-feira, 11: Paraná Pesquisas

ARACAJU

Quem disputa o segundo turno: a vereadora Emília Corrêa (PL) e o ex-secretário municipal Luiz Roberto (PDT).

Próximas pesquisas:

Sexta-feira, 11: Paraná Pesquisas

SANTOS

Quem disputa o segundo turno: o prefeito Rogério Santos (Republicanos) e a deputada federal Rosana Valle (PL)

Próximas pesquisas:

Sexta-feira, 11: Paraná Pesquisas

GUARULHOS

Quem disputa o segundo turno: o vereador Lucas Sanches (PL) e o ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade)

Próximas pesquisas:

Sexta-feira, 11: Paraná Pesquisas

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Quem disputa o segundo turno: o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania)

Próximas pesquisas:

Sexta-feira, 11: Paraná Pesquisas

APARECIDA DE GOIÂNIA

Quem disputa o segundo turno: o ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB) e o deputado federal Professor Alcides (PL)

Próximas pesquisas:

Sábado, 12: AtlasIntel

Onde haverá segundo turno em 2024?

Anápolis (GO)

Aparecida De Goiânia (GO)

Aracaju (SE)

Barueri (SP)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Camaçari (BA)

Campina Grande (PB)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Caucaia (CE)

Caxias do Sul (RS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Diadema (SP)

Fortaleza (CE)

Franca (SP)

Goiânia (GO)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA)

João Pessoa (PB)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Londrina (PR)

Manaus (AM)

Mauá (SP)

Natal (RN)

Niterói (RJ)

Olinda (PE)

Palmas (TO)

Paulista (PE)

Pelotas (RS)

Petrópolis (RJ)

Piracicaba (SP)

Ponta Grossa (PR)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santarém (PA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São João de Meriti (RJ)

São José do Rio Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP)

Serra (ES)

Sumaré (SP)

Taboão da Serra (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)

Vitória da Conquista (BA)