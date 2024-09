Eleições: dentista e deputado empatam na liderança em Indaiatuba

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o cenário que se desenha em Indaiatuba, no interior de São Paulo, é de empate técnico na liderança entre dois candidatos: o dentista Custódio Tavares (MDB), com 41,4% das intenções de voto, e o deputado federal Bruno Ganem (Podemos), com 38,9%, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, Tavares e Ganem estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. Em seguida, aparecem a professora Maria Isabel Zanzotti (PT), com 3% das intenções de voto; o contador Fabrício Salvaterra (Novo), com 2%; e o eletricista Fabio Bezerra (PSTU), conhecido como Frodo, com 0,7%. Também na segunda posição, o cenário é de empate técnico entre os três nomes.

O atual prefeito, Nilson Gaspar (MDB), exerce o segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. Não há possibilidade de segundo turno em Indaiatuba, uma vez que o município conta com menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Indaiatuba entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.