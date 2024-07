Eleições: a larga vantagem de Bolsonaro sobre Lula na capital do país

Se uma eleição presidencial ocorresse hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria ampla vantagem nas urnas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Distrito Federal. É o que indica um levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 4, que coloca o ex-mandatário com 39,9% das intenções de voto contra 27,1% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

No principal cenário simulado pela pesquisa, aparecem em seguida o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), com 7,1%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 6,3%; e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 3,2%. Dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais, os três encontram-se tecnicamente empatados em terceiro lugar.

Mesmo com a longa estrada a ser percorrida até as próximas eleições ao Planalto, que ocorrem apenas em outubro de 2026, o levantamento chama à atenção como um termômetro para a influência dos dois principais cabos eleitorais do país para o pleito municipal, que acontece no próximo mês de outubro. A mesma pesquisa indica que 55,7% dos eleitores no Distrito Federal desaprovam a atual administração do Planalto, ao passo que 40,4% avaliam positivamente a gestão do PT à frente do governo nacional.

Outros cenários

O Paraná Pesquisas testou também outros dois cenários para a corrida presidencial entre os eleitores da capital federal. Em um deles, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece com 30,1% contra 27,8% de Lula, o que configura empate na margem de erro. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado (11,8%), Ciro Gomes (8,5%), Eduardo Leite (3,5%) e Helder Barbalho (0,7%).

O mais provável, no entanto, é que Michelle dispute a vaga ao Senado pelo DF. Levantamento também divulgado nesta quinta pelo Paraná Pesquisas mostra que hoje ela ficaria com uma das duas vagas que estarão em disputa — leia a matéria completa aqui.

Outro cenário presidencial testado na capital federal foi com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse caso, Tarcísio teria 23,1% contra 28,5% de Lula, o que também configura empate técnico, mas no limite da margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Nesse cenário, viriam em seguida Ciro Gomes (11,3%), Ronaldo Caiado (10,7%), Eduardo Leite (3,4%) e Helder Barbalho (0,6%).

Bolsonaro inelegível

No ano passado, a Justiça Eleitoral condenou Jair Bolsonaro duas vezes à inelegibilidade por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A primeira condenação refere-se à reunião realizada pelo ex-presidente com diplomatas estrangeiros em julho de 2022, quando houve questionamento da eficácia das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral; já a segunda decisão foi decorrente da apropriação do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, para fins políticos e eleitorais.

As duas sentenças tornam o ex-mandatário inelegível por oito anos. O tempo da pena não pode ser somado, mas começou a ser contado em 1º de janeiro de 2023 e vale até 2 de janeiro de 2031 — como a eleição presidencial seguinte ocorre apenas três anos depois, na prática, Bolsonaro está impedido de concorrer ao Planalto até 2034.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.360 eleitores no Distrito Federal entre os dias 29 de junho e 2 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.