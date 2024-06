Eduardo Leite defende candidatura própria do PSDB em Porto Alegre

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que não há possibilidade de apoiar a reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB) na capital, Porto Alegre, e defendeu que seu partido, o PSDB, lance candidatura própria.

“Estou totalmente focado nas questões do estado neste momento. As conversas políticas, a articulação, acabam sendo colocadas em segundo plano, mas vai chegando a hora desse posicionamento. Eu sou defensor de candidatura própria do PSDB na capital, disse Leite a VEJA. “Não trabalhamos com a perspectiva de apoio à reeleição do prefeito. Eu, como governador, tenho ótima relação, sempre disse que iríamos trabalhar junto com o prefeito em favor da população. Mas, do ponto de vista político, entendemos que devemos apresentar uma alternativa para o futuro de Porto Alegre”, acrescentou.

O governador afirma que ainda não há candidato definido. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, informou que Nelson Marchezan Jr. é o nome cotado, mas resiste à ideia. Ele foi prefeito da cidade em 2016, mas não conseguiu se reeleger em 2020, quando nem foi ao segundo turno, disputado entre Melo e Manuela d’Ávila (PCdoB).

Melo x Maria do Rosário

Como mostrou a reportagem de VEJA desta semana, diante da tragédia que atingiu Porto Alegre, a eleição municipal deste ano virou uma das mais importantes da história gaúcha e ganhou um tom nacional. A disputa deve se dar entre o prefeito Sebastião Melo e a deputada federal Maria do Rosário (PT). Segundo pesquisa AtlasIntel/CNN, divulgada na sexta-feira, a petista tem 30,2% das intenções de voto, ante 24,8% do atual prefeito.

Por enquanto, o assunto da pré-campanha é o que foi feito (ou não) em meio a esse cenário. Melo tem a seu favor a máquina municipal, mas enfrenta críticas por sua atuação diante dos alagamentos, sobretudo em relação às falhas nos sistemas que deveriam impedir o avanço do Guaíba e bombear a água da chuva na capital gaúcha. Ele passou a jogar a responsabilidade para o governo federal e começou a subir o tom das cobranças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As declarações do prefeito sobre Lula funcionam também como uma estratégia, já que as ações federais no Rio Grande do Sul devem estar entre os principais instrumentos de campanha de sua adversária, que tem o apoio do presidente. Maria do Rosário tem feito críticas à gestão municipal, à suposta falta de preparo de Melo para lidar com mudanças climáticas, visitou abrigos e publicou vídeos nas redes sociais sobre a situação da cidade, além de divulgar as medidas do governo.