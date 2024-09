Eduardo Bolsonaro compara Moraes a ‘psicopata’ e puxa coro ‘fora Xandão’

O deputado federal e filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fez um duro discurso atacando diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na manifestação que acontece neste sábado, 7, feriado da Indepedência, na avenida Paulista. Usando uma camiseta com o símbolo do X, rede social do magnata Elon Musk suspensa no Brasil por ordem do ministro, Eduardo comparou Moraes a um “psicopata” e disse que o magistrado tinha planos de prendê-lo.

“Só tem uma diferença entre mim e aqueles que estão presos politicamente hoje: é que não teve tempo de Alexandre de Moraes me pegar, porque ele me selecionou para ser investigado. Graças ao bom Deus, o jornalista Glenn Greenwald explanou esse plano de me colocar na cadeia, e eu pude prevenir e alertar a todos sobre essa maldade contra mim, uma pessoa inocente”, disse o deputado.

Em seguida, ele falou sobre as pessoas que estão presas pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro e disse que Moraes seria um “psicopata” por não se sensibilizar com elas. “Um psicopata é capaz de separar uma mãe de um filho sem qualquer remorso”, disse Eduardo. Ele pediu à multidão uma salva de palmas para os familiares de Cleriston Pereira da Cunha — conhecido como Clezão — que faleceu dentro do presídio da Papuda por conta de problemas de saúde, e puxou um coro de “fora Xandão”.

Quando o ato foi convocado, Bolsonaro disse que o objetivo era protestar contra as “prisões políticas” do 8 de janeiro de 2023, e pediu que as pessoas boicotassem os atos oficiais do governo. No entanto, ao longo da semana, o tom subiu contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes se tornou a principal bandeira da manifestação.

Bolsonaro chegou a ter falta de ar e está com uma gripe forte. Ele precisou passar por atendimento médico nesta manhã, mas já chegou na manifestação e deve discursar em instantes.