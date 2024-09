AO VIVO: Acompanhe o ato de 7 de Setembro de Bolsonaro na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro volta à Avenida Paulista neste sábado para liderar uma manifestação que ganhou fôlego com o aumento das tensões entre a direita radical e o Supremo Tribunal Federal. O mote é o 7 de Setembro, mas ataques ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes devem dar o tom nos discursos. A partir das 13h45, a equipe de VEJA analisa o ato, com transmissão na plataforma de streaming VEJA+ e via YouTube. Com apresentação de Marcela Rahal e Ricardo Ferraz, o programa terá comentários do editor José Benedito da Silva e do colunista Matheus Leitão, além de outros convidados.

A manifestação está sendo patrocinada e organizada pelo pastor Silas Malafaia, aliado radical do ex-presidente. Ao contrário do que fez em fevereiro, quando disse ter investido 90 000 reais no evento, desta vez o líder religioso não revelou quanto gastou com dois trios elétricos, grades, banheiros químicos, equipe técnica e seguranças. Os pregadores do culto bolsonarista também não devem mudar muito.

Aliados do ex-presidente dizem que estão sendo fretados, de forma espontânea e voluntária, dezenas de ônibus com apoiadores saindo do Distrito Federal, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Entre os governadores, o único que poderá estar no palanque é Tarcísio de Freitas, de São Paulo (até quinta 5, ele ainda não havia confirmado presença), movido não apenas pela lealdade a Bolsonaro, mas pelo objetivo de alavancar a candidatura de Ricardo Nunes, que vem sendo fustigada pelo bolsonarismo.

Caso realmente alcance a dimensão pretendida pelos organizadores, o barulho na rua certamente será usado para alimentar a ofensiva de bolsonaristas no Congresso. Um dos movimentos do grupo, que se reuniu na última terça, 3, é para tentar dar tração a uma antiga (e perigosa) obsessão: promover o impeachment de Moraes. Após o 7 de Setembro, parlamentares devem ir ao plenário do Senado entregar ao presidente Rodrigo Pacheco mais um pedido de afastamento do magistrado, com a adesão de cerca de 150 deputados e 1,3 milhão de assinaturas em petição on-line. A interlocutores, Pacheco garante que a chance de isso ser pautado por ele é “zero”. Pressão, no entanto, não irá faltar. Entre os planos bolsonaristas está o de organizar um ato em Belo Horizonte, berço político de Pacheco. Outro ponto será tentar fazer andar duas propostas de emenda constitucional e dois projetos de lei que limitam a atuação do Supremo. Leia reportagem sobre a manifestação.