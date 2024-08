‘Dobradinha’ contra PT marca debate VEJA para a prefeitura de São Bernardo

Críticas às gestões passadas do PT e articulações na direita para atacar o governo federal marcaram o debate promovido por VEJA com os candidatos à prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia.

O evento foi realizado na manhã desta sexta-feira, 30, e contou com a participação do deputado federal Alex Manente (Cidadania), do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e do ex-deputado Marcelo Lima (Podemos). A empresária Flávia Morando (União Brasil) foi convidada, mas decidiu não comparecer.

Fiasco das cirurgias oculares ainda paira sobre o PT

Já nos primeiros minutos de debate, Teixeira foi confrontado pelos opositores com a lembrança de um desastre ocorrido durante a gestão petista de São Bernardo: um mutirão público de cirurgias de catarata que deixou ao menos 18 moradores cegos na cidade. O fiasco aconteceu em 2016 sob a administração de Luiz Marinho (PT), atual ministro do Trabalho e Emprego no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pressionado por Manente e Lima sobre o episódio, Teixeira se esquivou e rebateu com críticas à atual situação da saúde municipal, que, segundo o petista, a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) “recebeu estruturada e desmontou” com terceirizações da administração. O candidato do PT prometeu, ainda, construir ao menos duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e zerar as filas de espera para exames e cirurgias na cidade.

Manente e Lima fazem ‘dobradinha’ e petista debocha: ‘parece o mesmo marqueteiro’

Aliados no grupo político do prefeito Orlando Morando, os candidatos do Cidadania e do Podemos se articularam para disparar contra Luiz Fernando Teixeira, nome apadrinhado por Lula. Em diversas ocasiões, os opositores ao governo federal repetiram o bordão de que “o PT parou no tempo” e representa “o passado”.

Tão recorrentes foram as declarações alinhadas que o candidato petista aproveitou a oportunidade para ironizar. “Eles estão treinadinhos, parece até que têm o mesmo marqueteiro”, afirmou Teixeira. Outra alfinetada do deputado estadual foi questionar por que o nome do Podemos, ex-secretário da atual gestão municipal, não é endossado pelo prefeito — embora tenha sido eleito com o apoio de Lima e Manente, o atual mandatário decidiu lançar a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como sua sucessora à prefeitura.

Continua após a publicidade

A opção de Morando pelo nome da empresária aprofundou o racha na política de São Bernardo e ainda gera controvérsias, uma vez que PSDB e Cidadania formam atualmente uma federação partidária e, pelas diretrizes eleitorais, não podem competir entre si em eleições para o Executivo.

Chaga aberta na cidade, fuga de automobilísticas expõe polarização

Um ponto que gerou discussões acaloradas entre Manente e Teixeira foi a perda de fábricas de montadoras automobilísticas nos últimos anos. Os dois candidatos colocaram o dedo na ferida e trocaram e retrucaram acusações pela responsabilidade da fuga dos parques industriais, especialmente de Ford e Toyota, da cidade que há décadas se orgulha de ser pólo produtor de veículos no país.

Segundo Manente, as fábricas vêm fechando as portas em São Bernardo devido à inaptidão do PT, que chefiou o Executivo da cidade entre 2009 e 2016, em flexibilizar as leis trabalhistas e oferecer incentivos às montadoras internacionais. Em réplica, Teixeira ressaltou que as automobilísticas sofreram prejuízos com a má gestão econômica do governo de Jair Bolsonaro, época em que anunciaram o encerramento das operações. O petista ainda acusou o rival de atentar contra os direitos dos trabalhadores ao votar no Congresso a favor das reformas trabalhista e da previdência.

O confronto sobre a economia local expõe a polarização entre esquerda e direita nas candidaturas na cidade. Enquanto Teixeira tem o apoio declarado de Lula, Manente é endossado pelo ex-presidente Bolsonaro — que indicou o vice Paulo Eduardo (PL) para a chapa — e aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Marcelo Lima, por sua vez, concorre em uma coligação composta com o PRTB (de Pablo Marçal), Agir (antigo PTC) e PMB, além de ter a sargento da Polícia Militar Jéssica Cormick (Avante) como companheira de chapa.

Continua após a publicidade

Transporte: candidatos prometem tarifa zero aos domingos e metrô

Em contraste às discrepâncias nos planos econômicos, as principais convergências entre os três candidatos envolvem o transporte público em São Bernardo do Campo. Todos os participantes do debate se comprometeram com a proposta de implementar a tarifa zero de ônibus aos domingos, concordando também em estudar medidas para baratear o alto preço da passagem, que hoje chega a 5,95 reais no município.

Além dos ônibus, Manente e Teixeira prometeram trabalhar pela concretização do plano da Linha Rosa do Metrô de São Paulo, demanda antiga dos moradores do ABC Paulista. Segundo o planejamento, São Bernardo sediará ao menos três estações do trajeto. O candidato do Cidadania afirma que recebeu garantias de Tarcísio de Freitas de que o projeto sairá do papel.

O debate com os candidatos em São Bernardo do Campo foi o terceiro da série VEJA E VOTE. O primeiro, no último dia 19, envolveu concorrentes à prefeitura de São Paulo. O segundo, no dia 26, reuniu os postulantes ao comando de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado.

Na próxima segunda-feira, 2 de setembro, será a vez dos candidatos à prefeitura de Santos. Estão previstos ainda encontros com os candidatos do Rio de Janeiro (12 de setembro) e Campinas (16 de setembro).