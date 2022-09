DF: Ibaneis recua e diminui chances de vencer no primeiro turno

O governador Ibaneis Rocha (MDB) segue favorito a conquistar a reeleição no Distrito Federal, mas o que era uma provável vitória no primeiro turno passou a ser duvidosa. Segundo a nova pesquisa do Real Time Big Data, ele tem 51% dos votos válidos, contra 20% do deputado distrital Leandro Grass (PV). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Em comparação com o levantamento anterior, de 13 de setembro, Ibaneis caiu sete pontos entre os votos válidos. Os 51% ainda seriam suficientes para liquidar o pleito no primeiro round, mas a margem de erro agora aponta uma possibilidade de segundo turno que não aparecia antes. Por outro lado, Grass, que se candidata como principal adversário, avançou oito pontos em duas semanas.

O atual governador ainda tem uma rejeição bem maior que o deputado distrital (45% a 29%), mas a gestão é aprovada por 51% dos eleitores do DF. Grass tem o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Ibaneis é apoiado por Jair Bolsonaro (PL). O instituto não simulou um segundo turno entre os dois.

Abaixo da dupla, está o ex-governador Paulo Octavio (PSD), com 9%, e os senadores Leila do Vôlei (PDT) e Izalci Lucas (PSDB), ambos com 8% — os três empatados tecnicamente.

Na conta dos votos totais, são 7% de brancos e nulos (10% há duas semanas) e 6% de indecisos (eram 8%).

Senado

Na batalha entre ex-ministras de Bolsonaro por uma vaga no Senado representando o Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos) ultrapassou numericamente Flávia Arruda (PL) e agora está na frente por 29% a 28% (o que ainda configura um empate na margem de erro). Arruda mantém a mesma porcentagem de duas semanas atrás, mas antes liderava a disputa com seis pontos de vantagem. Ao contrário de Damares, ela é o nome oficial da chapa bolsonarista no estado, ao lado de Ibaneis.

Rosilene Corrêa (PT) — que está com Leandro Grass e Lula — aparece em terceiro, com 14%, e os demais não passam de 4%. São 10% de brancos e nulos e 11% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 pessoas entre 27 e 28 de setembro e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-07228/2022.