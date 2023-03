Deltan apoia Moro, dizendo que ele é vítima de Lula e do PCC

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) fez nesta quarta-feira, 22, em suas redes sociais, um post em solidariedade ao ex-colega de Lava Jato, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), por conta da descoberta pela Polícia Federal de um plano da facção criminosa PCC para atacar autoridades, entre elas o ex-juiz.

E aproveitou para colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o grupo criminoso no mesmo balaio. “Chocado, indignado e motivado a lutar ainda mais contra o crime. Minha total solidariedade a Sergio Moro e sua família, pessoas de honra que querem e lutam por um Brasil melhor. Os criminosos quererem vingança. Querem ‘ferrar’ Sergio Moro, cada um com suas armas”, escreveu.

A publicação faz referência a uma afirmação de Lula em entrevista ao portal Brasil 247, divulgado na terça-feira, 21, de que, quando estava preso em Curitiba, pensava em vingança contra Moro. “De vez em quando (…) entravam três ou quatro procuradores (na cela) e perguntavam: ‘Está tudo bem?’. E eu: ‘Não está tudo bem, só vai estar bem quando eu f… esse Moro’”, contou Lula.

Mais tarde, o próprio Moro criticou a declaração de Lula. “Repudio essa fala do presidente Lula. É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que nunca me reportei a ele (…). Quando usa essa linguagem ofensiva contra mim, gera até risco pessoal, para minha família, colocando a gente numa maneira, como eles falam muito, no tal discurso de ódio”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

O ex-juiz da Lava Jato disse, ainda, crer que as últimas declarações de Lula são uma tentativa de tirar o foco das “falhas do atual governo”, como o adiamento do lançamento do novo arcabouço fiscal. “Essa semana foi prometido que seria lançada uma âncora fiscal. Isso foi colocado com uma expectativa para ser divulgado antes da reunião do Copom, e no final não teve nada. E os juros continuam alto, matando o crescimento econômico, mas principalmente em razão desse descontrole fiscal”.