Delegados federais mandam duro recado a autores de ataque à PF

As duas principais entidades que representam delegados da Polícia Federal emitiram na manhã desta terça-feira, 13, uma nota conjunta na qual criticam duramente as manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocorridas na noite e madrugada anterior em Brasília.

Os atos, que ocorrem há mais de um mês contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial, descambaram para o vandalismo, com ônibus e carros incendidos e um ataque a um prédio da PF para onde havia sido levado o indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República.

“A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal ( ADPF) e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol) repudiam veementemente os atos violentos ocorridos na noite desta segunda-feira (12/12), atentando contra a vida de policiais federais, onde carros e ônibus foram danificados e incendiados em frente à sede da Polícia Federal, culminando na tentativa de invasão ao prédio onde a corporação está sediada”, começa a nota.

Na sequência, as associações pedem investigação e punição dos responsáveis pelos atos. “As entidades também se solidarizam com os policiais federais e demais forças de segurança e tem plena certeza que os responsáveis por essas ações criminosas serão cabalmente investigados pela polícia judiciária e exemplarmente punidos”.

E, por fim, as entidades pedem que a PF fique acima das divergências políticas do país. “A Polícia Federal é órgão de Estado e não pode ser alvo de quaisquer insatisfações relativas a governos ou motivações políticas”.