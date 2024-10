De jantar com Zico a joia da Hebe: o leilão para combater o câncer em SP

O Instituto Vencer o Câncer promove na noite desta terça-feira, 24, um leilão que oferta experiências com celebridades, viagens internacionais, vinhos finos e itens raros.

O evento, organizado pelos médicos Antonio Carlos Buzaid e Fernando Cotait Maluf na Casa Charlô, no Itaim Bibi, centro financeiro de São Paulo, visa arrecadar fundos para auxiliar no tratamento da doença.

Um doador pode levar um acompanhante para jantar com Zico, maior ídolo da história do Flamengo, e desfrutar de duas diárias no Hotel Fasano do Rio de Janeiro. A experiência tem lance mínimo de 6.000 reais.

O catálogo também oferece um colar de pérolas de Hebe Camargo, com ouro e brilhantes, produzido por Lidya Sayegh. A joia custará ao menos 35.000 reais — é o item com o maior valor inicial da noite.

Continua após a publicidade

Com o lance mínimo de 5.000 reais, um doador pode comprar uma partida de tênis contra Bruno Soares, ex-tenista que conquistou o torneio de duplas nos abertos da Austrália e dos Estados Unidos e disputou duas Olimpíadas. Ainda para os amantes do esporte de raquete, uma camisa autografada da brasileira bem mais colocada no ranking mundial, Bia Haddad. O item, junto com um fim de semana nos resorts Clara ou Santa Clara, serão vendidos a partir de 4.000 reais.

Os fãs de esportes também podem levar para casa uma luva usada por Anderson Silva no UFC. O lutador ainda autografou o item e poderá dar uma aula de boxe para quem vencer o certame, que inicia em 7.000 reais.

O leilão também vende idas a jogos do Manchester City, do Manchester United e do Liverpool na Premier League, em setores confortáveis do estádio, além de uma camisa do City e outra da seleção norueguesa, autografadas pelo craque Erling Haaland.

Continua após a publicidade

A camisa da seleção brasileira também não fica de fora do evento. O treinador Dorival Júnior doou um exemplar da amarelinha assinada por todos os jogadores de uma convocação recente da seleção canarinho. Outro ídolo do esporte nacional, o medalhista olímpico Gabriel Medina também fez a doação de uma prancha de surfe autografada.

Há ainda oportunidades para os entusiastas do automobilismo. Com lances a partir de 4.000 reais cada, pode-se comprar o “Porsche Experience Day”, evento exclusivo no dia 16 de novembro para dar uma volta no Autódromo de Interlagos ao lado de um piloto renomado. Ou, em 14 de dezembro, um profissional também pode acompanhar o doador em uma volta num carro da Stock Car Pro Series.

Moda, artes plásticas, jogos de futebol americano nos Estados Unidos, ou partidas festivas no Rio De Janeiro também entram no catálogo. Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luan Santana assinaram violões que serão vendidos para a causa.

Continua após a publicidade

Para quem gosta, o leilão também oferece uma visita na Vinícola Cervantes, em Santa Catarina, e uma selecionada carta de bebidas selecionadas para levar para casa, como vinhos da região de Bordeaux, na França, ou de Barolo, na Itália – as garrafas tem preço inicial de 10.000 a 16.000 reais. Para os adeptos a um drink mais forte, uma garrafa do Whisky Royal Salute 30 anos é leiloada junto a três diárias na pousada literária em Paraty (RJ) por ao menos 6.000 reais.