Datena comemora dianteira na disputa pelo Senado em SP

O apresentador José Luiz Datena comemorou o resultado do levantamento mais recente do Paraná Pesquisas que mede as intenções de voto na disputa pela vaga ao Senado por São Paulo nas eleições de 2022. Segundo a pesquisa, o apresentador aparece na dianteira, com 25,7% das intenções de voto, em um cenário com o ex-juiz Sergio Moro (19,8%) e Fernando Haddad (17,7%) como seus adversários. Os dois, no entanto, são tidos como pré-candidatos à presidência e ao governo do estado de São Paulo, respectivamente.

O bom desempenho deixou Datena animado. “Mesmo se Moro e Haddad forem candidatos ao Senado, vai ser bom porque eu vou bater nos dois”, afirmou o apresentador a VEJA. Segundo os cálculos otimistas de Datena, caso Moro e Haddad realmente não entrem na disputa pelo Senado (o que é mais provável), ele estima subir mais 10 pontos percentuais nas intenções de votos nas próximas pesquisas. De acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas, a diferença entre Datena e Moro está em seis pontos percentuais.

Ainda sem uma definição a respeito de qual partido se filiará para as eleições do ano que vem, Datena somente deve divulgar a legenda que irá recebê-lo em janeiro. “Esse anúncio vai ficar para a segunda quinzena de janeiro. Eu continuo conversando com todos, mas as opções mais prováveis são PSDB e PSD”, disse o apresentador, que afirma também manter diálogos com o PDT, mas que a hipótese de filiação nesse caso é mais baixa.

Recentemente, o apresentador anunciou apoio às candidaturas dos tucanos João Doria ao Palácio do Planalto e Rodrigo Garcia ao Palácio dos Bandeirantes. A formalização do apoio, na prática, o afasta do PSD, mas Datena, conhecido por seu estilo volúvel, diz que o partido ainda não é “carta fora do baralho”. “Não guardo mágoas de ninguém. O [Gilberto] Kassab é um homem que respeito muito e um grande articulador”, afirma.

O levantamento do Paraná Pesquisas ainda mostra a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL) com 7,7%, o presidente da Fiesp Paulo Skaf (MDB) com 7,4% e o senador José Aníbal (PSDB) com 0,8% na corrida pela vaga de São Paulo ao Senado.

O instituto ouviu 1818 eleitores distribuídos em 88 municípios de São Paulo entre os dias 13 e 17 de dezembro. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,5 pontos percentuais.