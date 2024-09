Datafolha: Nunes cresce entre eleitores de Bolsonaro — e Pablo Marçal cai

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aumentou suas intenções de votos entre os eleitores da capital paulista que votaram em Jair Bolsonaro na eleição de 2022, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12, na comparação com o levantamento publicado pelo mesno instituto no dia 5. No mesmo período, o coach Pablo Marçal (PRTB) recuou neste segmento do eleitorado.

Segundo o Datafolha, Nunes cresceu de 31%, registrado no dia 5, para 39% entre os eleitores de Bolsonaro, enquanto Marçal foi de 48% para 42% no mesmo período. O cenário é de empate técnico, uma vez que a margem de erro neste estrsto da pesquisa é de cinco pontos percentuais para mais e para menos. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores entre os dias 10 e 11 de setembro.

Em 2022, Bolsonaro teve 2.618.593 votos no primeiro turno da eleição presidencial, no primeiro turno. No segundo, foram 3.191.484. Nas duas etapas, Bolsonaro foi derrotado por Lula na capital paulista.

Ato na Paulista

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira aferiu os efeitos do ato liderado por Bolsonaro na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro. Na ocasião, Marçal chegou atrasado ao evento, logo depois de Bolsonaro ter acabado de discursar, e não foi autorizado a subir no trio elétrico.

Continua após a publicidade

O candidato do PRTB então fez um “ato paralelo”, subindo em uma grade e incitando os presentes a “fazer o M”. Uma bandeira de apoio ao coach foi aberta no chão da Paulista com os dizeres “Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal presidente do Brasil”.

A postura de Marçal na Paulista foi criticada por Bolsonaro e seus apoiadores e resultou em um afastamento do grupo, que ensaiava uma aproximação após o crescimento dele nas pesquisas. Já Nunes, que marcou uma presença discreta no ato, pode ter se beneficiado em sua tentativa de colar no eleitor a imagem de que é o candidato de Bolsonaro, apesar da hesitação do ex-presidente em participar efetivamente de sua campanha.

Votação geral

Em números gerais, a pesquisa Datafolha apontou que Nunes foi o único candidato à prefeitura de São Paulo que cresceu na última semana acima da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais e para menos. O emedebista ganhou cinco pontos e está numericamente à frente na disputa, com 27%.

Continua após a publicidade

O cenário é de empate técnico com Guilherme Boulos (PSOL), que subiu de 22% para 25%. Pablo Marçal (PRTB) teve queda de três pontos, saindo de 22% para 19%. Distantes do primeiro pelotão, Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) perderam um ponto percentual cada. A deputada do PSB saiu de 9% para 8%, enquanto o apresentador tucano foi de 7% para 6%. No último bloco, Marina Helena (Novo) aparece com 3%, Beto Haddad (DC) e Ricardo Sense (UP), com 1%.